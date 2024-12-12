Есть ли Мудрик? Стала известна заявка Челси на матч с Астаной
Матч состоится 5-го тура Лиги конференций 12 декабря в 17:30 по киевскому времени
В четверг, 12 декабря, состоится матч между «Астаной» и лондонским «Челси».
Матч начнется в 17:30.
Украинский вингер «синих» Михаил Мудрик не попал в заявку своей команды на матч. Причиной тому стала болезнь.
В таблице Лиги конференций «Челси» занимает первое место с 12 очками. Михаил Мудрик забил 3 гола и отдал 3 голевых передачи.
Полный список игроков, заявленных на матч:
Вратари: Филип Йоргенсен, Лукас Бергстрем, Макс Меррик
Защитники: Аксель Дисаси, Тосин Адарабиойо, Ренато Вейга, Джош Ачеампонг, Харрисон Мюррей-Кэмпбелл, Ричард Олизе, Кайден Уилсон
Полузащитники: Карни Чуквуемека, Кирнан Дьюсбери-Холл, Киано Дайер, Сэм Рак-Сакьи, Харви Вейл
Форварды: Педро Нето, Ато Ампа, Тирик Джордж, Марк Гиу, Шумайра Мхеука
Ранее сообщалось, что Палмер хочет покинуть «Челси».
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