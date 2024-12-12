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  4. «Особенная победа». Флик прокомментировал матч с Боруссией Дортмунд
Лига чемпионов
12 декабря 2024, 13:19 |
167
0

«Особенная победа». Флик прокомментировал матч с Боруссией Дортмунд

Ханс-Дитер Флик дал довольно позитивный комменитарий

12 декабря 2024, 13:19 |
167
0
«Особенная победа». Флик прокомментировал матч с Боруссией Дортмунд
Getty Images/Global Images Ukraine. Ханс-Дитер Флик

Немецкий тренер каталонской «Барселоны» Ханс-Дитер Флик дал несколько комментариев по поводу матча 6-го тура Лиги чемпионов против «Боруссии» Дортмунд:

«Мы можем гордиться тем, как мы верили и как игроки продемонстрировали свое мастерство».

«Ферран быстрый игрок, он забивал в последних трех играх. Второй гол был нелегким. Я очень доволен им, у него очень позитивный настрой и отличное отношение».

«Эта победа очень особенная. Мы знали, что на кону для обеих команд очень многое. Если вы выигрываете, вы делаете большой шаг к следующему раунду. Мы хотим попасть в восьмерку лучших».

«Рафинья не травмирован. Он просто устал».

Ранее сообщалось, что «Барселона» может подписать английскую суперзвезду.

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Барселона Боруссия Дортмунд Лига чемпионов Боруссия Д - Барселона Ханс-Дитер Флик Рафинья Диас Ферран Торрес
Данііл Киріяка Источник: Barca Universal
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