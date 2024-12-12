«Особенная победа». Флик прокомментировал матч с Боруссией Дортмунд

Немецкий тренер каталонской «Барселоны» Ханс-Дитер Флик дал несколько комментариев по поводу матча 6-го тура Лиги чемпионов против «Боруссии» Дортмунд:

«Мы можем гордиться тем, как мы верили и как игроки продемонстрировали свое мастерство».

«Ферран быстрый игрок, он забивал в последних трех играх. Второй гол был нелегким. Я очень доволен им, у него очень позитивный настрой и отличное отношение».

«Эта победа очень особенная. Мы знали, что на кону для обеих команд очень многое. Если вы выигрываете, вы делаете большой шаг к следующему раунду. Мы хотим попасть в восьмерку лучших».

«Рафинья не травмирован. Он просто устал».

Ранее сообщалось, что «Барселона» может подписать английскую суперзвезду.