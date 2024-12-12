Главный претендент. Барселона летом поборется за английскую суперзвезду
Маркус Рэшфорд может переехать в Каталонию
Английский вингер «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд летом может стать игроком «Барселоны», сообщает GiveMeSport.
По информации источника, последнее время 27-летний футболист находится в раздумьях касательно своего будущего в Англии, а каталонский клуб считается главным фаворитом на подписание Маркуса, если он решит сменить команду.
Решение будет приниматься в зависимости от того, заиграет ли Рэшфорд в новой системе Рубена Аморима. Летом игрок мог покинуть команду за 70 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что Марку Рэшфорд может стать игроком «ПСЖ».
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