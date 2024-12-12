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  4. Главный претендент. Барселона летом поборется за английскую суперзвезду
Англия
12 декабря 2024, 12:21 |
216
0

Главный претендент. Барселона летом поборется за английскую суперзвезду

Маркус Рэшфорд может переехать в Каталонию

12 декабря 2024, 12:21 |
216
0
Главный претендент. Барселона летом поборется за английскую суперзвезду
Getty Images/Global Images Ukraine. Маркус Рэшфорд

Английский вингер «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд летом может стать игроком «Барселоны», сообщает GiveMeSport.

По информации источника, последнее время 27-летний футболист находится в раздумьях касательно своего будущего в Англии, а каталонский клуб считается главным фаворитом на подписание Маркуса, если он решит сменить команду.

Решение будет приниматься в зависимости от того, заиграет ли Рэшфорд в новой системе Рубена Аморима. Летом игрок мог покинуть команду за 70 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Марку Рэшфорд может стать игроком «ПСЖ».

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Данііл Киріяка Источник: GiveMeSport
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