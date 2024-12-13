Суперкомпьютер назвал десять следующих владельцев Золотого мяча. Есть Месси

Известный британский портал GiveMeSport с помощью собственного искусственного интеллекта спрогнозировал десять следующих обладателей Золотого мяча.

Ожидается, что следующим обладателем Золотого мяча станет Эрлинг Холанд из «Манчестер Сити». В 2026 награда должна достаться Килиану Мбаппе из «Реала». Суперкомпьютер прогнозирует, что легендарный аргентинский футболист Лионель Месси еще не сказал своего последнего слова и успешно выступит со сборной Аргентины на следующем чемпионате мира, что позволит ему выиграть ЗМ в 2027 году.

GiveMeSport прогнозирует, что в 2028 году награда достанется Мбаппе, в 2029 Холанду, в 2030 Беллингему, в 2031 Винисиусу Жуниору, в 2032 Родриго, в 2033 Букайо Сака, а в 2034 Эдуардо Камавинге.

Ранее авторитетный британский портал GiveMeSport обнародовал рейтинг лучших атакующих команд в истории футбола.

Следующие десять обладателей Золотого мяча от суперкомпьютера GiveMeSport