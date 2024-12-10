Названа лучшая атакующая команда в истории футбола. Реал – 3-й. Кто лидер?

Авторитетный британский портал GiveMeSport обнародовал рейтинг лучших атакующих команд в истории футбола.

Первое место рейтинга заняла «Барселона» сезона 2014/15, которая благодаря трио MSN выиграла требл в том сезоне. Вторая позиция отошла лондонскому «Челси» сезона 2009/10, а третий «Реал» Жозе Моуриньо 2011/12.

На четвертой строчке разместилась уже национальная сборная – Бразилия 1970 года, которая стала чемпионом мира. Амстердамский «Аякс» 1994/95 – 5-й.

В рейтинг также попали «Ньюкасл», «Ливерпуль» и «Манчестер Сити».

Ранее был обнародован рейтинг самых титулованных игроков за всю историю.

Рейтинг лучших атакующих команд в истории футбола от GiveMeSport