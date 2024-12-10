Названа лучшая атакующая команда в истории футбола. Реал – 3-й. Кто лидер?
Наибольшее признание получила «Барселона»
Авторитетный британский портал GiveMeSport обнародовал рейтинг лучших атакующих команд в истории футбола.
Первое место рейтинга заняла «Барселона» сезона 2014/15, которая благодаря трио MSN выиграла требл в том сезоне. Вторая позиция отошла лондонскому «Челси» сезона 2009/10, а третий «Реал» Жозе Моуриньо 2011/12.
На четвертой строчке разместилась уже национальная сборная – Бразилия 1970 года, которая стала чемпионом мира. Амстердамский «Аякс» 1994/95 – 5-й.
В рейтинг также попали «Ньюкасл», «Ливерпуль» и «Манчестер Сити».
Ранее был обнародован рейтинг самых титулованных игроков за всю историю.
Рейтинг лучших атакующих команд в истории футбола от GiveMeSport
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Потому что Челси Анчелотти образца 2009/2010 забил 103 гола в АПЛ, что сейчас не то чтобы много. Ман Сити и больше забивал. А в ЛЧ в том сезоне Челси отлетел от Интера и в группе забил далеко не больше всех. Анчелотти и атакующий футбол это вообще оксюморон.