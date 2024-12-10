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10 декабря 2024, 23:45 |
1361
1

Названа лучшая атакующая команда в истории футбола. Реал – 3-й. Кто лидер?

Наибольшее признание получила «Барселона»

10 декабря 2024, 23:45 |
1361
1
Названа лучшая атакующая команда в истории футбола. Реал – 3-й. Кто лидер?
GiveMeSport

Авторитетный британский портал GiveMeSport обнародовал рейтинг лучших атакующих команд в истории футбола.

Первое место рейтинга заняла «Барселона» сезона 2014/15, которая благодаря трио MSN выиграла требл в том сезоне. Вторая позиция отошла лондонскому «Челси» сезона 2009/10, а третий «Реал» Жозе Моуриньо 2011/12.

На четвертой строчке разместилась уже национальная сборная – Бразилия 1970 года, которая стала чемпионом мира. Амстердамский «Аякс» 1994/95 – 5-й.

В рейтинг также попали «Ньюкасл», «Ливерпуль» и «Манчестер Сити».

Ранее был обнародован рейтинг самых титулованных игроков за всю историю.

Рейтинг лучших атакующих команд в истории футбола от GiveMeSport

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Барселона GiveMeSport Реал Мадрид Челси сборная Бразилии по футболу Аякс Ньюкасл Ливерпуль Манчестер Сити рейтинг
Дмитро Олійник Источник: GiveMeSport
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Комментарии 1
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Harun Bakircioğlu
Просто взяли по забитым в чемпионате, адекватность этого рейтинга сомнительна.
Потому что Челси Анчелотти образца 2009/2010 забил 103 гола в АПЛ, что сейчас не то чтобы много. Ман Сити и больше забивал. А в ЛЧ в том сезоне Челси отлетел от Интера и в группе забил далеко не больше всех. Анчелотти и атакующий футбол это вообще оксюморон.
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