Недостаточно деталей. Известен итог дела об Мбаппе и изнасиловании

В Швеции было закрыто судебное дело о изнасиловании, в котором, по сообщениям шведских СМИ, подозревался французский нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе, сообщает AP.

«В ходе расследования было установлено, что одно лицо подозревается на разумных основаниях в изнасиловании и двух случаях сексуального насилия, но, по моей оценке, доказательств недостаточно для продолжения расследования, и поэтому расследование прекращается», – заявление судьи.

Имя подозреваемого не называлось.

Ранее сообщалось, что Мбаппе прокомментировал обвинения в изнасиловании.