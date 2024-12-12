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Испания
12 декабря 2024, 12:52 |
408
0

Недостаточно деталей. Известен итог дела об Мбаппе и изнасиловании

Шведские судьи закрыли дело и сняли обвинения

12 декабря 2024, 12:52 |
408
0
Недостаточно деталей. Известен итог дела об Мбаппе и изнасиловании
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

В Швеции было закрыто судебное дело о изнасиловании, в котором, по сообщениям шведских СМИ, подозревался французский нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе, сообщает AP.

«В ходе расследования было установлено, что одно лицо подозревается на разумных основаниях в изнасиловании и двух случаях сексуального насилия, но, по моей оценке, доказательств недостаточно для продолжения расследования, и поэтому расследование прекращается», – заявление судьи.

Имя подозреваемого не называлось.

Ранее сообщалось, что Мбаппе прокомментировал обвинения в изнасиловании.

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Килиан Мбаппе Швеция изнасилование Реал Мадрид
Данііл Киріяка Источник: Associated Press
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