«Я не волнуюсь». Мбаппе сделал заявление по поводу изнасилования

Французский форвард «Реала» Килиан Мбаппе в очередной раз высказался о резонансном деле, где его обвиняют в изнасиловании. Звездный француз признался, что даже не беспокоится по этому поводу.

«Меня это не волнует. Я был удивлен. Я всегда удивляюсь такому. Не ожидаешь, что такие вещи произойдут. Я не получал ни одной повестки в суд, читаю то же, что и все остальные. Власти Швеции ничего не заявляли.

Я не волнуюсь. Это просто недоразумение. Это не давит на меня, потому что я никогда не волновался из-за этого. Вокруг много шума, но у меня всегда была одна и та же цель – сосредоточиться на работе, увидим, чем все закончится. Если меня вызовут в суд – я пойду.

У меня было пять выходных, я решил отдохнуть. Тренер сказал мне сходить в менее публичное место. Все шло хорошо, я был спокоен. Появилось то фото, когда я покидал ресторан. Было много людей, готовых встретить меня, много журналистов», – сказал француз.

Мбаппе перебрался в мадридский «Реал» перед началом нынешнего сезона. «Сливочные» подписали звездного француза на правах свободного агента, когда подошел к концу его контракт с ПСЖ.

В настоящее время «Реал» занимает второе место в турнирной таблице испанской Ла Лиги. У подопечных Карло Анчелотти есть 36 турнирных пунктов после 16 матчей.

Ранее Килиан обратился к фанатам мадридского «Реала», заявив, что у него нет никакой депрессии.