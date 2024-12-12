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  4. «Проиграно там все». Рекордсмен чемпионата мира о перспективах Динамо в ЛЕ
Лига Европы
12 декабря 2024, 11:58 |
414
0

«Проиграно там все». Рекордсмен чемпионата мира о перспективах Динамо в ЛЕ

Олег Саленко дал комментарий перед матче киевлян с «Сосьедадом»

12 декабря 2024, 11:58 |
414
0
«Проиграно там все». Рекордсмен чемпионата мира о перспективах Динамо в ЛЕ
Getty Images/Global Images Ukraine. Динамо Киев

Экс–форвард киевского «Динамо» и ряда испанских клубов Олег Саленко прокомментировал предстоящий матч «Динамо» и «Реал Сосьедада» в 6-ом туре Лиги Европы:

«Фавориты этого матча, конечно же, испанцы. В »Реал Сосьедаде» настроены только на победу, потому что эту команду строили чуть ли не десятилетия с прицелом на получение какого-то значимого трофея. Лиги Европы, например»

Вот что по мнению рекордсмена по голам за один матч чемпионата мира (5 голов в ворота Камеруна на мундиаел 1994) поможет гостям попробовать добыть результат: «Крепкая центральная защита, крепкая полузащита, садимся в оборону и ждем. У нас есть вингеры, которые худо-бедно бегают и есть Ванат, который может убежать в контратаке и забить. Только так. Лига Европы - все. Проиграно там все, точнее».

Ранее сообащлось, что Василий Кардаш прокомментировал предстоящий матч «Динамо» в ЛЕ.

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Динамо Киев Ла Лига Реал Сосьедад Лига Европы Олег Саленко ЧМ-1994 по футболу
Данііл Киріяка Источник: Украинский футбол
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