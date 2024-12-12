«Проиграно там все». Рекордсмен чемпионата мира о перспективах Динамо в ЛЕ

Экс–форвард киевского «Динамо» и ряда испанских клубов Олег Саленко прокомментировал предстоящий матч «Динамо» и «Реал Сосьедада» в 6-ом туре Лиги Европы:

«Фавориты этого матча, конечно же, испанцы. В »Реал Сосьедаде» настроены только на победу, потому что эту команду строили чуть ли не десятилетия с прицелом на получение какого-то значимого трофея. Лиги Европы, например»

Вот что по мнению рекордсмена по голам за один матч чемпионата мира (5 голов в ворота Камеруна на мундиаел 1994) поможет гостям попробовать добыть результат: «Крепкая центральная защита, крепкая полузащита, садимся в оборону и ждем. У нас есть вингеры, которые худо-бедно бегают и есть Ванат, который может убежать в контратаке и забить. Только так. Лига Европы - все. Проиграно там все, точнее».

Ранее сообащлось, что Василий Кардаш прокомментировал предстоящий матч «Динамо» в ЛЕ.