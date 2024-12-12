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12 декабря 2024, 00:33 | Обновлено 12 декабря 2024, 01:43
93
0

Ботафого – Пачука – 0:3. Разгром в Катаре. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор четвертьфинала Межконтинентального кубка-2024

12 декабря 2024, 00:33 | Обновлено 12 декабря 2024, 01:43
93
0
Ботафого – Пачука – 0:3. Разгром в Катаре. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

11 декабря в четвертьфинале Межконтинентального кубка-2024 состоялся матч между командами «Ботафого» и «Пачука».

Гости одержала уверенную победу со счетом 3:0. В полуфинале «Пачука» сразится с египетским «Аль-Ахли», а победитель этой пары 18 декабря встретится с «Реалом» в финале.

Межконтинентальный кубок-2024. 1/4 финала. 11 декабря

«Ботафого» – «Пачука» – 0:3

Голы: Идрисси 50, Десса 66, Рондон, 80

Видеообзор матча можно посмотреть на YouTube-канале FIFA PLUS

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Люба Рябинина
Люба Рябинина Sport.ua
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