Пачука разгромила Ботафого со счетом 3:0 в Межконтинентальном кубке-2024

11 декабря в четвертьфинале Межконтинентального кубка-2024 «Пачука» одержала уверенную победу 3:0 над «Ботафого».

Первый тайм завершился без голов, но во втором «Пачука» забила на 50-й минуте отличился Уссама Идрисси. Через 16 минут Нельсон Десса удвоил счёт, а на 80-й минуте Саломон Рондон сделал 3:0, установив окончательный результат.

В полуфинале «Пачука» встретится с египетским «Аль-Ахли», а победитель этого матча 18 декабря сыграет в финале с «Реалом».

Межконтинентальный кубок-2024. 1/4 финала. 11 декабря

«Ботафого» – «Пачука» – 0:3

Голы: Идрисси 50, Десса 66, Рондон, 80