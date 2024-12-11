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  4. Итальянский талант. В Манчестер Сити нашли того, кто заменит Уокера
Италия
11 декабря 2024, 23:09 |
514
0

Итальянский талант. В Манчестер Сити нашли того, кто заменит Уокера

Андреа Камбьязо является приоритетом для «горожан»

11 декабря 2024, 23:09 |
514
0
Итальянский талант. В Манчестер Сити нашли того, кто заменит Уокера
Getty Images/Global Images Ukraine. Андреа Камбьязо

Итальянский защитник туринского «Ювентуса» Андреа Камбьязо рассматривается «Манчестер Сити» как вариант номер один на смену английского защитника Кайла Уокера, сообщает Fichajes.

Английскому гранду будет необходимо выложить большую сумму за трансфер 24-летнего игрока, контракт которого действует до лета 2029 года. Андреа привлекает «горожан» своей универсальностью на поле.

Также в клубе рассматривают кандидатуры Джереми Фримпонга и Райан Аита-Нури.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» готов подписать полузащитника за 100 миллионов евро.

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Кайл Уокер Андреа Камбьязо трансферы трансферы АПЛ трансферы Серии A Манчестер Сити Ювентус Райан Аит-Нури Джереми Фримпонг
Данііл Киріяка Источник: Fichajes.net
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