Итальянский талант. В Манчестер Сити нашли того, кто заменит Уокера

Итальянский защитник туринского «Ювентуса» Андреа Камбьязо рассматривается «Манчестер Сити» как вариант номер один на смену английского защитника Кайла Уокера, сообщает Fichajes.

Английскому гранду будет необходимо выложить большую сумму за трансфер 24-летнего игрока, контракт которого действует до лета 2029 года. Андреа привлекает «горожан» своей универсальностью на поле.

Также в клубе рассматривают кандидатуры Джереми Фримпонга и Райан Аита-Нури.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» готов подписать полузащитника за 100 миллионов евро.