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  4. Ман Сити в январе готов потратить 100 млн евро на одного игрока. Кто он?
Англия
11 декабря 2024, 13:17 |
322
0

Ман Сити в январе готов потратить 100 млн евро на одного игрока. Кто он?

Жузеп Гвардиола просит у боссов подписать Флориана Вирца

11 декабря 2024, 13:17 |
322
0
Ман Сити в январе готов потратить 100 млн евро на одного игрока. Кто он?
Getty Images/Global Images Ukraine. Флориан Вирц

«Манчестер Сити», который неожиданно для многих угодил в серьезный кризис и рискует выбыть из борьбы за чемпионство в английской Премьер-лиге, собирается активно поработать в январское трансферное окно.

Приоритетной покупкой для «горожан» является 21-летний атакующий полузащитник «Байера» Флориан Вирц, которого лично очень хочет видеть в своей команде Жузеп Гвардиола.

За Вирца «Манчестер Сити» готов заплатить 100 миллионов евро, однако боссы «Байера» наотрез отказываются вести переговоры об уходе хавбека посредине сезона, и все надежды английского клуба связаны только с самим Гвардиолой, который мог бы повлиять на позицию футболиста и через него – на немецкий клуб.

Контракт Вирца с «Байером» действует до лета 2027 года.

Ранее сообщалось, что леверкузенцы хотят подписать с хавбеком новое соглашение – как минимум на один сезон. А если сделать это не удастся, то в «Байере» будут готовы рассмотреть продажу Флориана, но не ранее лета грядущего года.

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Флориан Вирц Байер Манчестер Сити трансферы Бундеслиги трансферы АПЛ трансферы
Алексей Сливченко Источник: El Nacional
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