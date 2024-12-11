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  4. Игорь КОСТЮК: «Динамовцы создавали много моментов и выполнили план на игру»
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11 декабря 2024, 22:23 | Обновлено 11 декабря 2024, 22:34
144
0

Игорь КОСТЮК: «Динамовцы создавали много моментов и выполнили план на игру»

Юниорская киевская команда вышла в плей-офф Юношеской лиги УЕФА

11 декабря 2024, 22:23 | Обновлено 11 декабря 2024, 22:34
144
0
Игорь КОСТЮК: «Динамовцы создавали много моментов и выполнили план на игру»
ФК Динамо Киев. Игорь Костюк

Старший тренер «Динамо» U-19 Игорь Костюк прокомментировал выездную победу над «2 Коррику» (4:1) в ответном матче 3-го раунда Юношеской лиги УЕФА.

«Сегодня, как и в первом матче, была содержательная игра, создававшая очень много моментов. И, в принципе, выполняли тот план, который мы выбрали – в частности, быстро перемещали мяч по полю.

Команда агрессивно играла, но мы успевали за счет быстрого перемещения мяча разворачивать фланг на фланг, выходить в атаки, за счет чего забили свои мячи. В первом тайме было еще несколько голевых моментов, которые могли реализовывать и после перерыва довели игру до победы и прошли дальше до следующего раунда.

Перед игрой настраивали футболистов, предостерегали, что не нужно смотреть на счет, поскольку команда у соперника довольно неприятная, агрессивная, есть заслуживающие внимания исполнители. Я рад, что ребята прислушались и проделали то, о чем мы договаривались».

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Николай Степанов Источник: ФК Динамо Киев
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