Игорь КОСТЮК: «Динамовцы создавали много моментов и выполнили план на игру»

Старший тренер «Динамо» U-19 Игорь Костюк прокомментировал выездную победу над «2 Коррику» (4:1) в ответном матче 3-го раунда Юношеской лиги УЕФА.

«Сегодня, как и в первом матче, была содержательная игра, создававшая очень много моментов. И, в принципе, выполняли тот план, который мы выбрали – в частности, быстро перемещали мяч по полю.

Команда агрессивно играла, но мы успевали за счет быстрого перемещения мяча разворачивать фланг на фланг, выходить в атаки, за счет чего забили свои мячи. В первом тайме было еще несколько голевых моментов, которые могли реализовывать и после перерыва довели игру до победы и прошли дальше до следующего раунда.

Перед игрой настраивали футболистов, предостерегали, что не нужно смотреть на счет, поскольку команда у соперника довольно неприятная, агрессивная, есть заслуживающие внимания исполнители. Я рад, что ребята прислушались и проделали то, о чем мы договаривались».