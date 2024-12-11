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Украина. Премьер лига
11 декабря 2024, 22:59 | Обновлено 11 декабря 2024, 23:05
1275
0

Динамо ведет переговоры по усилению зимой двумя футболистами

Киевский клуб может попрощаться в межсезонье с несколькими игроками

11 декабря 2024, 22:59 | Обновлено 11 декабря 2024, 23:05
1275
0
Динамо ведет переговоры по усилению зимой двумя футболистами
ФК Динамо. Александр Андриевский может покинуть команду

Киевское «Динамо» находится в переговорном процессе по усилению двумя игроками, сообщает футбольный журналист Игорь Бурбас.

Но переговоры находятся на начальной стадии, поэтому рано говорить о конкретике.

По информации журналиста, клуб не рассчитывает дальше на Александра Андриевского, с которым согласно разойтись уже в январе.

Также в Киеве готовы отпустить и Владимира Шепелева, по данным журналиста.

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Динамо Киев Александр Андриевский Владимир Шепелев трансферы трансферы УПЛ Игорь Бурбас
Николай Степанов Источник: Игорь Бурбас
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