Украина. Премьер лига11 декабря 2024, 22:59 | Обновлено 11 декабря 2024, 23:05
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Динамо ведет переговоры по усилению зимой двумя футболистами
Киевский клуб может попрощаться в межсезонье с несколькими игроками
11 декабря 2024, 22:59 | Обновлено 11 декабря 2024, 23:05
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Киевское «Динамо» находится в переговорном процессе по усилению двумя игроками, сообщает футбольный журналист Игорь Бурбас.
Но переговоры находятся на начальной стадии, поэтому рано говорить о конкретике.
По информации журналиста, клуб не рассчитывает дальше на Александра Андриевского, с которым согласно разойтись уже в январе.
Также в Киеве готовы отпустить и Владимира Шепелева, по данным журналиста.
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