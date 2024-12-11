Динамо ведет переговоры по усилению зимой двумя футболистами

Киевское «Динамо» находится в переговорном процессе по усилению двумя игроками, сообщает футбольный журналист Игорь Бурбас.

Но переговоры находятся на начальной стадии, поэтому рано говорить о конкретике.

По информации журналиста, клуб не рассчитывает дальше на Александра Андриевского, с которым согласно разойтись уже в январе.

Также в Киеве готовы отпустить и Владимира Шепелева, по данным журналиста.