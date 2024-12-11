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Англия
11 декабря 2024, 23:23 | Обновлено 11 декабря 2024, 23:52
569
1

80 миллионов фунтов. Звездный вингер может стать партнером Зинченко

Мохаммед Кудус привлекает внимание «Арсенала»

11 декабря 2024, 23:23 | Обновлено 11 декабря 2024, 23:52
569
1
80 миллионов фунтов. Звездный вингер может стать партнером Зинченко
Getty Images/Global Images Ukraine. Мохаммед Кудус

Ганский вингер «Вест Хэма» Мохаммед Кудус привлекает внимание лондонского «Арсенала», сообщает TBR Football.

24-летний футболист может покинуть «молотобойцев» уже зимой. Считается, что если будет реальная возможность подписать Мохаммеда, то «канониры» ей воспользуются. Ориентировочная сумма, за которую ганец может покинуть клуб, составляет 80 миллионов фунтов. Клуб Александра Зинченко рассматривает как усиление флангов атаки, так и её центра.

Ранее сообщалось, что «Вест Хэм» поддержал пострадавшего в ДТП футболиста во время матча АПЛ.

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Мохаммед Кудус Арсенал Лондон Вест Хэм трансферы трансферы АПЛ Александр Зинченко
Данііл Киріяка Источник: The Boot Room
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Gargantua81
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