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  4. Переговоры в январе. Ливерпуль идет за трансфером бразильской звезды
Англия
11 декабря 2024, 19:09 |
505
1

Переговоры в январе. Ливерпуль идет за трансфером бразильской звезды

Жоао Педро может сменить клубную прописку

11 декабря 2024, 19:09 |
505
1
Переговоры в январе. Ливерпуль идет за трансфером бразильской звезды
Getty Images/Global Images Ukraine. Жоао Педро

Бразильский форвард «Брайтона» Жоао Педро может стать игроком «Ливерпуля», сообщает UOL.

По информации источника, 23-летний игрок «чаек» является одним из ключевых приоритетов «красных» на летнее трансферное окно, но лидеры чемпионата готовы начать переговоры уже зимой. Контракт Жоао с «Брайтоном» действует до лета 2028 года.

В текущем сезоне Жоао Педро провел 9 матчей в чемпионате Англии, забил 4 гола и отдал 3 голевые передачи.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» может отпустить своего полузащитника в Мадрид.

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Данііл Киріяка Источник: UOL Esporte
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