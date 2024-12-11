Переговоры в январе. Ливерпуль идет за трансфером бразильской звезды
Жоао Педро может сменить клубную прописку
Бразильский форвард «Брайтона» Жоао Педро может стать игроком «Ливерпуля», сообщает UOL.
По информации источника, 23-летний игрок «чаек» является одним из ключевых приоритетов «красных» на летнее трансферное окно, но лидеры чемпионата готовы начать переговоры уже зимой. Контракт Жоао с «Брайтоном» действует до лета 2028 года.
В текущем сезоне Жоао Педро провел 9 матчей в чемпионате Англии, забил 4 гола и отдал 3 голевые передачи.
Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» может отпустить своего полузащитника в Мадрид.
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