Молодежные турниры11 декабря 2024, 18:39 | Обновлено 11 декабря 2024, 19:22
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Вколотили в дальний угол. Динамо U19 забивает третий 2 Коррику
Второй тайм начался с обмена результативными атаками обеих команд
11 декабря 2024, 18:39 | Обновлено 11 декабря 2024, 19:22
843
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11 декабря «Динамо» U19 проводит матч на выезде против «2 Коррика» из Косова.
На 58-й минуте хозяева поля отыграли один гол.
А уже через 10 минут Кирилл Осипенко с ударной позиции в штрафной площадке сделал счет 1:3.
По сумме двух матчей счет уже 8:1 в пользу «Динамо».
В первом тайме дублем за киевское «Динамо» отметился Матвей Пономаренко.
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