Вколотили в дальний угол. Динамо U19 забивает третий 2 Коррику

11 декабря «Динамо» U19 проводит матч на выезде против «2 Коррика» из Косова.

На 58-й минуте хозяева поля отыграли один гол.

А уже через 10 минут Кирилл Осипенко с ударной позиции в штрафной площадке сделал счет 1:3.

По сумме двух матчей счет уже 8:1 в пользу «Динамо».

В первом тайме дублем за киевское «Динамо» отметился Матвей Пономаренко.