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11 декабря 2024, 18:39 | Обновлено 11 декабря 2024, 19:22
843
0

Вколотили в дальний угол. Динамо U19 забивает третий 2 Коррику

Второй тайм начался с обмена результативными атаками обеих команд

11 декабря 2024, 18:39 | Обновлено 11 декабря 2024, 19:22
843
0
Вколотили в дальний угол. Динамо U19 забивает третий 2 Коррику
ФК Динамо Киев. Кирилл Осипенко

11 декабря «Динамо» U19 проводит матч на выезде против «2 Коррика» из Косова.

На 58-й минуте хозяева поля отыграли один гол.

А уже через 10 минут Кирилл Осипенко с ударной позиции в штрафной площадке сделал счет 1:3.

По сумме двух матчей счет уже 8:1 в пользу «Динамо».

В первом тайме дублем за киевское «Динамо» отметился Матвей Пономаренко.

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Динамо Киев U-19 Юношеская лига УЕФА видео голов и обзор Матвей Пономаренко 2 Коррику Динамо Киев
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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