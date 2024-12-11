Молодежные турниры11 декабря 2024, 17:59 |
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Ударом в дальний угол Динамо U19 удвоило преимущество над 2 Корриком U19
Команды провели первый тайм в матче Юношеской лиги УЕФА
11 декабря 2024, 17:59 |
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11 декабря «Динамо» U19 проводит матч на выезде против «2 Коррика» из Косова.
Уже на 42-й минуте динамовцы забили во второй раз. Матвей Пономаренко оформил дубль в этом поединке на 42-й минуте.
Киевляне ведут со счетом 2:0 в ответном матче Юношеской Лиги УЕФА с косоварским «2 Коррику».
По сумме двух матчей счет уже 7:0.
Ранее стало известно, что Матвей Пономаренко открыл счет в матче.
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