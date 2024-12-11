Молодежные турниры11 декабря 2024, 17:40 |
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Удар под стойку. Динамо U19 забило 2 Коррику U19 в юношеской лиге УЕФА
Сейчас проходит ответный матч
11 декабря 2024, 17:40 |
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В ответном матче Юношеской Лиги УЕФА подопечные Игоря Костюка выходят вперед.
Гол в ворота косоварского «2 Коррика» забил Матвей Пономаренко после ассиста Дмитрия Кремчанина на 14-й минуте
По итогам двух встреч киевское «Динамо» выигрывает со счетом 6:0.
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