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Молодежные турниры
11 декабря 2024, 17:40 |
916
1

Удар под стойку. Динамо U19 забило 2 Коррику U19 в юношеской лиге УЕФА

Сейчас проходит ответный матч

11 декабря 2024, 17:40 |
916
1
Удар под стойку. Динамо U19 забило 2 Коррику U19 в юношеской лиге УЕФА
ФК Динамо. Матвей Пономаренко

В ответном матче Юношеской Лиги УЕФА подопечные Игоря Костюка выходят вперед.

Гол в ворота косоварского «2 Коррика» забил Матвей Пономаренко после ассиста Дмитрия Кремчанина на 14-й минуте

По итогам двух встреч киевское «Динамо» выигрывает со счетом 6:0.

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Юношеская лига УЕФА Динамо Киев U-19 2 Коррику Матвей Пономаренко Дмитрий Кремчанин видео голов и обзор
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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LexХХХ
Пономаренка в основу.
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