ОФИЦИАЛЬНО. 6 стран, 3 континента. Стали известны подробности о ЧМ-2030
Мундиаль примут Испания, Португалия, Марокко, Аргентина, Парагвай, Уругвай
В среду, 11 декабря, стали известны подробности о чемпионате мира 2030. ФИФА сообщила, что мундиаль пройдет в 6 странах на трех разных континентах: большинство матчей примут Испания, Португалия и Марокко, по одному матчу примут Уругвай, Аргентина и Парагвай.
Причиной такого решения стала отсылка на юбилей соревнования: в 2030 году исполнится ровно 100 лет с момента первого его проведения. Принимавшие первый мундиаль страны получили право провести первые матчи чемпионата мира. Откроют мундиаль в Уругвае.
Ранее сообщалось, что стало известно место проведения ЧМ 2034.
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