Чемпионат мира11 декабря 2024, 17:56 | Обновлено 11 декабря 2024, 18:03
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ОФИЦИАЛЬНО. ФИФА определила, где пройдет ЧМ-2034
Турнир примет Саудовская Аравия
11 декабря 2024, 17:56 | Обновлено 11 декабря 2024, 18:03
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Состоялся конгресс ФИФА, на котором организация определила, что чемпионат мира по футболу в 2034 году пройдет в Саудовской Аравии. Эта страна была единственным претендентом на проведение турнира.
ФИФА возвращается к проведению ЧМ в одной стране.
ЧМ-2026 пройдет в Канаде, США и Мексике, а ЧМ-2030 – в Португалии, Испании, Марокко с привлечением Аргентины, Уругвая и Парагвая.
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