ОФИЦИАЛЬНО. ФИФА определила, где пройдет ЧМ-2034

Состоялся конгресс ФИФА, на котором организация определила, что чемпионат мира по футболу в 2034 году пройдет в Саудовской Аравии. Эта страна была единственным претендентом на проведение турнира.

ФИФА возвращается к проведению ЧМ в одной стране.

ЧМ-2026 пройдет в Канаде, США и Мексике, а ЧМ-2030 – в Португалии, Испании, Марокко с привлечением Аргентины, Уругвая и Парагвая.