Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. ФИФА определила, где пройдет ЧМ-2034
Чемпионат мира
11 декабря 2024, 17:56 | Обновлено 11 декабря 2024, 18:03
708
0

ОФИЦИАЛЬНО. ФИФА определила, где пройдет ЧМ-2034

Турнир примет Саудовская Аравия

11 декабря 2024, 17:56 | Обновлено 11 декабря 2024, 18:03
708
0
ОФИЦИАЛЬНО. ФИФА определила, где пройдет ЧМ-2034
Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялся конгресс ФИФА, на котором организация определила, что чемпионат мира по футболу в 2034 году пройдет в Саудовской Аравии. Эта страна была единственным претендентом на проведение турнира.

ФИФА возвращается к проведению ЧМ в одной стране.

ЧМ-2026 пройдет в Канаде, США и Мексике, а ЧМ-2030 – в Португалии, Испании, Марокко с привлечением Аргентины, Уругвая и Парагвая.

По теме:
Барселона получит от ФИФА компенсацию за травму Араухо
Дарио СРНА: «ФИФА украла наших футболистов, ослабив Шахтер»
Килиан МБАППЕ: «Я был ужасно злой на Месси»
чемпионат мира по футболу ЧМ-2034 по футболу ЧМ-2030 по футболу ФИФА
Иван Зинченко Источник: ФИФА
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Довбик мог перейти в украинский клуб, но ему запретили. Известны детали
Футбол | 11 декабря 2024, 08:20 2
Довбик мог перейти в украинский клуб, но ему запретили. Известны детали
Довбик мог перейти в украинский клуб, но ему запретили. Известны детали

Артем в свое время мог оказаться в «Колосе»

Ударом в дальний угол Динамо U19 удвоило преимущество над 2 Корриком U19
Футбол | 11 декабря 2024, 17:59 0
Ударом в дальний угол Динамо U19 удвоило преимущество над 2 Корриком U19
Ударом в дальний угол Динамо U19 удвоило преимущество над 2 Корриком U19

Команды провели первый тайм в матче Юношеской лиги УЕФА

ВИДЕО. Киберсполиция задержала группу людей за договорные матчи
Другие виды | 11.12.2024, 17:25
ВИДЕО. Киберсполиция задержала группу людей за договорные матчи
ВИДЕО. Киберсполиция задержала группу людей за договорные матчи
Реал и Ман Сити могут произвести обмен звездами. В нем фигурирует Холанд
Футбол | 10.12.2024, 21:08
Реал и Ман Сити могут произвести обмен звездами. В нем фигурирует Холанд
Реал и Ман Сити могут произвести обмен звездами. В нем фигурирует Холанд
Пушич пояснил, почему Шахтер потерпел разгромное поражение от Баварии
Футбол | 11.12.2024, 04:05
Пушич пояснил, почему Шахтер потерпел разгромное поражение от Баварии
Пушич пояснил, почему Шахтер потерпел разгромное поражение от Баварии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Определен лучший вингер в столетии. Месси – 6-й. Кто лидер рейтинга?
Определен лучший вингер в столетии. Месси – 6-й. Кто лидер рейтинга?
10.12.2024, 00:14 6
Футбол
Известно, кто заменит Пушича во главе Шахтера. Не ​​Ротань и не Срна
Известно, кто заменит Пушича во главе Шахтера. Не ​​Ротань и не Срна
10.12.2024, 10:58 5
Футбол
Катмен Ломаченко: «Василий после этого так и не восстановился»
Катмен Ломаченко: «Василий после этого так и не восстановился»
09.12.2024, 18:25 12
Бокс
ВИДЕО. Вы не поверите, где отдыхает жена Евгения Коноплянки. Без мужа
ВИДЕО. Вы не поверите, где отдыхает жена Евгения Коноплянки. Без мужа
10.12.2024, 17:11 9
Футбол
Реал готов пожертвовать своим игроком ради звезды сборной Украины
Реал готов пожертвовать своим игроком ради звезды сборной Украины
10.12.2024, 15:35
Футбол
Вызывал на бой Усика. Экс-чемпион мира дебютировал в супертяжелом весе
Вызывал на бой Усика. Экс-чемпион мира дебютировал в супертяжелом весе
09.12.2024, 17:27 1
Бокс
В поединке Усик – Фьюри могут измениться правила. Как такое возможно?
В поединке Усик – Фьюри могут измениться правила. Как такое возможно?
11.12.2024, 11:14
Бокс
Турнирная таблица УПЛ. Динамо стало единоличным лидером чемпионата
Турнирная таблица УПЛ. Динамо стало единоличным лидером чемпионата
09.12.2024, 20:05 45
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем