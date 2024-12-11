ФОТО. Не прошло и недели. Ламин Ямал расстался с новой девушкой
17-летнему вингеру Барселоны пока не везет в любви
Вингер «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямал больше не встречается с итальянской моделью Анной Дженьосо.
После того как потенциальную пару видели в Барселоне на прошлой неделе, Ламин и Анна отписались друг от друга в Instagram.
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Сообщалось, что футболист пригласил модель в Барселону на матч против «Лас-Пальмаса», дальше в компании друзей свидание продолжилось совместным шоппингом.
10 декабря девушка вернулась в Милан на фоне слухов о том, что пара не нашла общий язык и решила разойтись.
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