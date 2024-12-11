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11 декабря 2024, 18:19 | Обновлено 11 декабря 2024, 18:20
2211
3

ФОТО. Не прошло и недели. Ламин Ямал расстался с новой девушкой

17-летнему вингеру Барселоны пока не везет в любви

11 декабря 2024, 18:19 | Обновлено 11 декабря 2024, 18:20
2211
3
ФОТО. Не прошло и недели. Ламин Ямал расстался с новой девушкой
Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямал

Вингер «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямал больше не встречается с итальянской моделью Анной Дженьосо.

После того как потенциальную пару видели в Барселоне на прошлой неделе, Ламин и Анна отписались друг от друга в Instagram.

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Сообщалось, что футболист пригласил модель в Барселону на матч против «Лас-Пальмаса», дальше в компании друзей свидание продолжилось совместным шоппингом.

10 декабря девушка вернулась в Милан на фоне слухов о том, что пара не нашла общий язык и решила разойтись.

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Артем Діхтяренко Источник: Instagram
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LexХХХ
Єххх... Таку німфу прошляпив
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0
Spaceman
Гроші скінчились швидко..
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0
didora
Які там гроші? Він їх міняє як перчатки. Губи робочі, робить не хочуть, шукають дураків щоб покайфувать. От він їх і міняє. Шмари "їздять" на футболістах, а ті уха розвішали потурмаки. Їм бл...м тільки ботакси подавай та жопи качай, аби загнав у поле та хай виполять 1 га буряка. Тоді б подивилися чи потрібні їм футболісти чи ні.
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-2
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