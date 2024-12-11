Бавария нанесла Шахтеру юбилейный разгром
Горняки потерпели 25-е крупное поражение в Лиге чемпионов
Крупное поражение от «Баварии» (1:5) стало 25-м для «Шахтера» в Лиге чемпионов. В 11 случаях горняки уступали соперникам с разницей в три и более мяча дома и 14 – в гостях. 9 разгромов нанесли оранжево-черным коллективы из Италии, 7 – из Германии, по 4 – из Англии и Испании и 1 – из Франции.
Между тем в матче с «Баварией» «Шахтер» потерпел одно из самых крупных поражений в еврокубках на своем поле. С большей разницей мячей горняки проигрывали дома только «Боруссии» из Менхенгладбаха в ЛЧ-2020/21 – 0:6 и «Реалу» в ЛЧ-2021/22 – 0:5. Кроме того, оранжево-черные потерпели первое крупное безвольное поражение в родных стенах. Ранее с тем же счетом, что и ныне, дончане проиграли, имея преимущество по ходу встречи, «Лацио» в ЛЧ-2000/01 и «Аустрии» в КУ-2002/03, но в гостях.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые крупные поражения Шахтера в еврокубках на своем поле
|
Дата
|
Ранг
|
Тренер Шахтера
|
Соперник
|
Счет
|
03.11.2020
|
ЛЧ
|
Луиш КАШТРУ
|
Боруссия М
|
0:6
|
19.10.2021
|
ЛЧ
|
Роберто ДЕ ДЗЕРБИ
|
Реал
|
0:5
|
10.12.2024
|
ЛЧ
|
Марино ПУШИЧ
|
Бавария
|
1:5
|
02.11.2022
|
ЛЧ
|
Игор ЙОВИЧЕВИЧ
|
Лейпциг
|
0:4
|
12.09.2000
|
ЛЧ
|
Виктор ПРОКОПЕНКО
|
Лацио
|
0:3
|
06.11.2007
|
ЛЧ
|
Мирча ЛУЧЕСКУ
|
Милан
|
0:3
|
30.09.2015
|
ЛЧ
|
Мирча ЛУЧЕСКУ
|
ПСЖ
|
0:3
|
23.10.2018
|
ЛЧ
|
Паулу ФОНСЕКА
|
Манчестер Сити
|
0:3
|
18.09.2019
|
ЛЧ
|
Луиш КАШТРУ
|
Манчестер Сити
|
0:3
|
11.12.2019
|
ЛЧ
|
Луиш КАШТРУ
|
Аталанта
|
0:3
|
02.10.2024
|
ЛЧ
|
Марино ПУШИЧ
|
Аталанта
|
0:3
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