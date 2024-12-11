Бавария нанесла Шахтеру юбилейный разгром

Крупное поражение от «Баварии» (1:5) стало 25-м для «Шахтера» в Лиге чемпионов. В 11 случаях горняки уступали соперникам с разницей в три и более мяча дома и 14 – в гостях. 9 разгромов нанесли оранжево-черным коллективы из Италии, 7 – из Германии, по 4 – из Англии и Испании и 1 – из Франции.

Между тем в матче с «Баварией» «Шахтер» потерпел одно из самых крупных поражений в еврокубках на своем поле. С большей разницей мячей горняки проигрывали дома только «Боруссии» из Менхенгладбаха в ЛЧ-2020/21 – 0:6 и «Реалу» в ЛЧ-2021/22 – 0:5. Кроме того, оранжево-черные потерпели первое крупное безвольное поражение в родных стенах. Ранее с тем же счетом, что и ныне, дончане проиграли, имея преимущество по ходу встречи, «Лацио» в ЛЧ-2000/01 и «Аустрии» в КУ-2002/03, но в гостях.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые крупные поражения Шахтера в еврокубках на своем поле