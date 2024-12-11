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Лига чемпионов
11 декабря 2024, 15:29 | Обновлено 11 декабря 2024, 15:34
240
0

Бавария нанесла Шахтеру юбилейный разгром

Горняки потерпели 25-е крупное поражение в Лиге чемпионов

11 декабря 2024, 15:29 | Обновлено 11 декабря 2024, 15:34
240
0
Бавария нанесла Шахтеру юбилейный разгром

Крупное поражение от «Баварии» (1:5) стало 25-м для «Шахтера» в Лиге чемпионов. В 11 случаях горняки уступали соперникам с разницей в три и более мяча дома и 14 – в гостях. 9 разгромов нанесли оранжево-черным коллективы из Италии, 7 – из Германии, по 4 – из Англии и Испании и 1 – из Франции.

Между тем в матче с «Баварией» «Шахтер» потерпел одно из самых крупных поражений в еврокубках на своем поле. С большей разницей мячей горняки проигрывали дома только «Боруссии» из Менхенгладбаха в ЛЧ-2020/21 – 0:6 и «Реалу» в ЛЧ-2021/22 – 0:5. Кроме того, оранжево-черные потерпели первое крупное безвольное поражение в родных стенах. Ранее с тем же счетом, что и ныне, дончане проиграли, имея преимущество по ходу встречи, «Лацио» в ЛЧ-2000/01 и «Аустрии» в КУ-2002/03, но в гостях.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые крупные поражения Шахтера в еврокубках на своем поле

Дата

Ранг

Тренер Шахтера

Соперник

Счет

03.11.2020

ЛЧ

Луиш КАШТРУ

Боруссия М

0:6

19.10.2021

ЛЧ

Роберто ДЕ ДЗЕРБИ

Реал

0:5

10.12.2024

ЛЧ

Марино ПУШИЧ

Бавария

1:5

02.11.2022

ЛЧ

Игор ЙОВИЧЕВИЧ

Лейпциг

0:4

12.09.2000

ЛЧ

Виктор ПРОКОПЕНКО

Лацио

0:3

06.11.2007

ЛЧ

Мирча ЛУЧЕСКУ

Милан

0:3

30.09.2015

ЛЧ

Мирча ЛУЧЕСКУ

ПСЖ

0:3

23.10.2018

ЛЧ

Паулу ФОНСЕКА

Манчестер Сити

0:3

18.09.2019

ЛЧ

Луиш КАШТРУ

Манчестер Сити

0:3

11.12.2019

ЛЧ

Луиш КАШТРУ

Аталанта

0:3

02.10.2024

ЛЧ

Марино ПУШИЧ

Аталанта

0:3
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цифры и факты Бавария Шахтер Донецк Лига чемпионов
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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