Украинская женщина-арбитр будет обслуживать матч ЛЧ с участием Барселоны

32-летняя украинская арбитр Светлана Грушко получила назначение на матч 5-го тура группового этапа женской Лиги чемпионов между командами «Хаммарбю» (Швеция) и «Барселона» (Испания).

Матч состоится 12 декабря.

Светлана Грушко вошла в бригаду арбитров, которую будет возглавлять венгерка Каталина Кулчар.

Ранее украинка Грушко работала ассистенткой арбитра на матче 2-го тура женской Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Баварией».

Напомним, что вчера донецкий «Шахтер» разгромно уступил мюнхенской «Баварии» в Лиге чемпионов.