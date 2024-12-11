Лига чемпионов11 декабря 2024, 15:25 | Обновлено 11 декабря 2024, 15:30
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Украинская женщина-арбитр будет обслуживать матч ЛЧ с участием Барселоны
Светлана Грушко будет лайнсменом в бригаде венгерского арбитра на матче женской Лиги чемпионов
11 декабря 2024, 15:25 | Обновлено 11 декабря 2024, 15:30
640
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32-летняя украинская арбитр Светлана Грушко получила назначение на матч 5-го тура группового этапа женской Лиги чемпионов между командами «Хаммарбю» (Швеция) и «Барселона» (Испания).
Матч состоится 12 декабря.
Светлана Грушко вошла в бригаду арбитров, которую будет возглавлять венгерка Каталина Кулчар.
Ранее украинка Грушко работала ассистенткой арбитра на матче 2-го тура женской Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Баварией».
Напомним, что вчера донецкий «Шахтер» разгромно уступил мюнхенской «Баварии» в Лиге чемпионов.
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