Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Челси планировал продать игрока. Мареска заблокировал трансфер
Англия
11 декабря 2024, 14:23 |
505
0

Челси планировал продать игрока. Мареска заблокировал трансфер

Наставник лондонского клуба не согласился с решением руководства

11 декабря 2024, 14:23 |
505
0
Челси планировал продать игрока. Мареска заблокировал трансфер
Getty Images/Global Images Ukraine. Энцо Мареска

Руководство лондонского «Челси» собиралось продать защитника Тосина Адарабиойо в ближайшее трансферное окно.

Сообщается, что наставник клуба Энцо Мареска узнал об этом решении и заблокировал трансфер футболиста. Главный тренер считает, что из-за большого количества матчей ему понадобится много игроков, поэтому Энцо не собирается отпускать футболистов во время зимнего трансферного окна.

27-летний Тосин присоединился к «Челси» летом 2024 года в статусе свободного агента, однако игроком основного состава так и не стал. Английский защитник провел 11 матчей во всех турнирах и забил один гол. Главным претендентом на Адарабиойо считался «Вест Хэм».

Ранее сообщалось, что вингер лондонского клуба Михаил Мудрик пропустил тренировку из-за болезни.

По теме:
«Критикуйте меня». Лидер Челси шокировал заявлением
Мареска заговорил о Донецке в преддверии матча Челси в Лиге конференций
Выдал топовую игру. Лидер сборной Украины попал в команду недели в Европе
чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Челси трансферы трансферы АПЛ Энцо Мареска Тосин Адарабиойо
Микола Титюк Источник: Caughtoffside
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Большой неудачник». Авторитетное издание раскритиковало игрока Шахтера
Футбол | 11 декабря 2024, 10:53 3
«Большой неудачник». Авторитетное издание раскритиковало игрока Шахтера
«Большой неудачник». Авторитетное издание раскритиковало игрока Шахтера

Полузащитник донецкой команды Артем Бондаренко провел не лучший матч

Шахтер установил невероятный рекорд в матче с Баварией в Лиге чемпионов
Футбол | 10 декабря 2024, 23:10 8
Шахтер установил невероятный рекорд в матче с Баварией в Лиге чемпионов
Шахтер установил невероятный рекорд в матче с Баварией в Лиге чемпионов

У «горняков» – новый рекорд посещаемости в домашних матчах

Легендарный клуб АПЛ сделает все, чтобы купить Мудрика зимой
Футбол | 10.12.2024, 19:59
Легендарный клуб АПЛ сделает все, чтобы купить Мудрика зимой
Легендарный клуб АПЛ сделает все, чтобы купить Мудрика зимой
В Испании дополнительно наказали коуча Барсы за проделку в матче Ла Лиги
Футбол | 11.12.2024, 13:32
В Испании дополнительно наказали коуча Барсы за проделку в матче Ла Лиги
В Испании дополнительно наказали коуча Барсы за проделку в матче Ла Лиги
Экс-звезда Динамо в 36 лет нашел новый клуб. Он бросил детей в Украине
Футбол | 11.12.2024, 08:48
Экс-звезда Динамо в 36 лет нашел новый клуб. Он бросил детей в Украине
Экс-звезда Динамо в 36 лет нашел новый клуб. Он бросил детей в Украине
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Определен лучший вингер в столетии. Месси – 6-й. Кто лидер рейтинга?
Определен лучший вингер в столетии. Месси – 6-й. Кто лидер рейтинга?
10.12.2024, 00:14 6
Футбол
«На самом деле это тяжело». Леннокс Льюис оценил достижение Усика
«На самом деле это тяжело». Леннокс Льюис оценил достижение Усика
10.12.2024, 08:24
Бокс
Известно, кто заменит Пушича во главе Шахтера. Не ​​Ротань и не Срна
Известно, кто заменит Пушича во главе Шахтера. Не ​​Ротань и не Срна
10.12.2024, 10:58 5
Футбол
ВИДЕО. Вы не поверите, где отдыхает жена Евгения Коноплянки. Без мужа
ВИДЕО. Вы не поверите, где отдыхает жена Евгения Коноплянки. Без мужа
10.12.2024, 17:11 7
Футбол
Турнирная таблица УПЛ. Динамо стало единоличным лидером чемпионата
Турнирная таблица УПЛ. Динамо стало единоличным лидером чемпионата
09.12.2024, 20:05 45
Футбол
«Он не умный». Леннокс Льюис выбрал победителя реванша Усик – Фьюри
«Он не умный». Леннокс Льюис выбрал победителя реванша Усик – Фьюри
11.12.2024, 07:46 2
Бокс
Холанд после неудач Ман Сити решил покинуть клуб. Есть два претендента
Холанд после неудач Ман Сити решил покинуть клуб. Есть два претендента
10.12.2024, 12:40 8
Футбол
Анчелотти разочаровался в двух игроках Реала. Считает их проблемой 
Анчелотти разочаровался в двух игроках Реала. Считает их проблемой 
09.12.2024, 08:13 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем