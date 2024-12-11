Челси планировал продать игрока. Мареска заблокировал трансфер

Руководство лондонского «Челси» собиралось продать защитника Тосина Адарабиойо в ближайшее трансферное окно.

Сообщается, что наставник клуба Энцо Мареска узнал об этом решении и заблокировал трансфер футболиста. Главный тренер считает, что из-за большого количества матчей ему понадобится много игроков, поэтому Энцо не собирается отпускать футболистов во время зимнего трансферного окна.

27-летний Тосин присоединился к «Челси» летом 2024 года в статусе свободного агента, однако игроком основного состава так и не стал. Английский защитник провел 11 матчей во всех турнирах и забил один гол. Главным претендентом на Адарабиойо считался «Вест Хэм».

Ранее сообщалось, что вингер лондонского клуба Михаил Мудрик пропустил тренировку из-за болезни.