Челси планировал продать игрока. Мареска заблокировал трансфер
Наставник лондонского клуба не согласился с решением руководства
Руководство лондонского «Челси» собиралось продать защитника Тосина Адарабиойо в ближайшее трансферное окно.
Сообщается, что наставник клуба Энцо Мареска узнал об этом решении и заблокировал трансфер футболиста. Главный тренер считает, что из-за большого количества матчей ему понадобится много игроков, поэтому Энцо не собирается отпускать футболистов во время зимнего трансферного окна.
27-летний Тосин присоединился к «Челси» летом 2024 года в статусе свободного агента, однако игроком основного состава так и не стал. Английский защитник провел 11 матчей во всех турнирах и забил один гол. Главным претендентом на Адарабиойо считался «Вест Хэм».
Ранее сообщалось, что вингер лондонского клуба Михаил Мудрик пропустил тренировку из-за болезни.
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