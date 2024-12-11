Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Что с Михаилом? Мудрик снова пропустил тренировку Челси
Англия
11 декабря 2024, 12:43 |
465
0

Что с Михаилом? Мудрик снова пропустил тренировку Челси

Украинец столкнулся с проблемами

11 декабря 2024, 12:43 |
465
0
Что с Михаилом? Мудрик снова пропустил тренировку Челси
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Украинский вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик пропустил утреннюю тренировку своей команды в среду, 11 декабря, сообщает журналист BBC Низаар Кинселла.

Причина отсутствия 23-летнего игрока не разглашается. По всей вероятности, Михаил еще не выздоровел от болезни, из-за которой он пропустил две последние встречи «Челси» в АПЛ – с «Саутгемптоном» и «Тоттенхэмом».

Всего в текущем сезоне Мудрик на клубном уровне сыграл 15 матчей, забил 3 гола и сделал 5 результативных передач.

Ранее сообщалось, что легендарный клуб АПЛ сделает все, чтобы купить Михаила зимой.

По теме:
Астана – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
«Выдающийся игрок». В Баварии рассказали, хотят ли подписать Мудрика
Сандерленд – Бристоль Сити – 1:1. Сравняли на 90+3-й. Видео голов и обзор
чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Челси Михаил Мудрик травма
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Холанд после неудач Ман Сити решил покинуть клуб. Есть два претендента
Футбол | 10 декабря 2024, 12:40 8
Холанд после неудач Ман Сити решил покинуть клуб. Есть два претендента
Холанд после неудач Ман Сити решил покинуть клуб. Есть два претендента

На норвежца претендуют «ПСЖ» и «Реал»

ВИДЕО. Игроки Полесья поддержали Усика в перед вторым боем с Фьюри
Футбол | 11 декабря 2024, 12:27 0
ВИДЕО. Игроки Полесья поддержали Усика в перед вторым боем с Фьюри
ВИДЕО. Игроки Полесья поддержали Усика в перед вторым боем с Фьюри

Футболисты одели брендовые футболки боксера

Шахтер установил невероятный рекорд в матче с Баварией в Лиге чемпионов
Футбол | 10.12.2024, 23:10
Шахтер установил невероятный рекорд в матче с Баварией в Лиге чемпионов
Шахтер установил невероятный рекорд в матче с Баварией в Лиге чемпионов
Судаков пояснил, почему не забил убойный момент в матче ЛЧ против Баварии
Футбол | 11.12.2024, 05:41
Судаков пояснил, почему не забил убойный момент в матче ЛЧ против Баварии
Судаков пояснил, почему не забил убойный момент в матче ЛЧ против Баварии
Недавно играли в УПЛ. Именитый клуб может прекратить существование
Футбол | 10.12.2024, 13:31
Недавно играли в УПЛ. Именитый клуб может прекратить существование
Недавно играли в УПЛ. Именитый клуб может прекратить существование
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Калюжному предложили рекордную зарплату. Что ответил игрок
Калюжному предложили рекордную зарплату. Что ответил игрок
09.12.2024, 17:45 21
Футбол
Катмен Ломаченко: «Василий после этого так и не восстановился»
Катмен Ломаченко: «Василий после этого так и не восстановился»
09.12.2024, 18:25 11
Бокс
Пушич пояснил, почему Шахтер потерпел разгромное поражение от Баварии
Пушич пояснил, почему Шахтер потерпел разгромное поражение от Баварии
11.12.2024, 04:05 11
Футбол
Турнирная таблица УПЛ. Динамо стало единоличным лидером чемпионата
Турнирная таблица УПЛ. Динамо стало единоличным лидером чемпионата
09.12.2024, 20:05 45
Футбол
Месси назвал футболиста, которого больше всего не мог терпеть за карьеру
Месси назвал футболиста, которого больше всего не мог терпеть за карьеру
10.12.2024, 07:52 2
Футбол
ВИДЕО. Вы не поверите, где отдыхает жена Евгения Коноплянки. Без мужа
ВИДЕО. Вы не поверите, где отдыхает жена Евгения Коноплянки. Без мужа
10.12.2024, 17:11 7
Футбол
Турнирная таблица Лиги чемпионов. Остались ли шансы у Шахтера?
Турнирная таблица Лиги чемпионов. Остались ли шансы у Шахтера?
11.12.2024, 06:23 13
Футбол
Вызывал на бой Усика. Экс-чемпион мира дебютировал в супертяжелом весе
Вызывал на бой Усика. Экс-чемпион мира дебютировал в супертяжелом весе
09.12.2024, 17:27 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем