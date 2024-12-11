Что с Михаилом? Мудрик снова пропустил тренировку Челси

Украинский вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик пропустил утреннюю тренировку своей команды в среду, 11 декабря, сообщает журналист BBC Низаар Кинселла.

Причина отсутствия 23-летнего игрока не разглашается. По всей вероятности, Михаил еще не выздоровел от болезни, из-за которой он пропустил две последние встречи «Челси» в АПЛ – с «Саутгемптоном» и «Тоттенхэмом».

Всего в текущем сезоне Мудрик на клубном уровне сыграл 15 матчей, забил 3 гола и сделал 5 результативных передач.

Ранее сообщалось, что легендарный клуб АПЛ сделает все, чтобы купить Михаила зимой.