Выдал топовую игру. Лидер сборной Украины попал в команду недели в Европе

Украинский защитник «Борнмута» Илья Забарный попал в команду недели топ-5 европейских чемпионатов по версии WhoScored.

За действия во встрече с «Ипсвичем», состоявшемся в воскресенье, 8 декабря, 22-летний игрок получил от ресурса 8,33 балла. Для Ильи этот матч стал 15-м в сезоне на клубном уровне.

Встреча с «Ипсвичем» стала победной для команды Забарного – Борнмут выиграл со счетом 2:1.

Полностью состав команды недели топ-5 европейских чемпионатов по версии WhoScored выглядит следующим образом.