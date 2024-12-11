Выдал топовую игру. Лидер сборной Украины попал в команду недели в Европе
Илья Забарный продемонстрировал свой класс
Украинский защитник «Борнмута» Илья Забарный попал в команду недели топ-5 европейских чемпионатов по версии WhoScored.
За действия во встрече с «Ипсвичем», состоявшемся в воскресенье, 8 декабря, 22-летний игрок получил от ресурса 8,33 балла. Для Ильи этот матч стал 15-м в сезоне на клубном уровне.
Встреча с «Ипсвичем» стала победной для команды Забарного – Борнмут выиграл со счетом 2:1.
Полностью состав команды недели топ-5 европейских чемпионатов по версии WhoScored выглядит следующим образом.
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