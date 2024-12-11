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  4. Выдал топовую игру. Лидер сборной Украины попал в команду недели в Европе
Англия
11 декабря 2024, 13:56 |
1444
2

Выдал топовую игру. Лидер сборной Украины попал в команду недели в Европе

Илья Забарный продемонстрировал свой класс

11 декабря 2024, 13:56 |
1444
2
Выдал топовую игру. Лидер сборной Украины попал в команду недели в Европе
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Украинский защитник «Борнмута» Илья Забарный попал в команду недели топ-5 европейских чемпионатов по версии WhoScored.

За действия во встрече с «Ипсвичем», состоявшемся в воскресенье, 8 декабря, 22-летний игрок получил от ресурса 8,33 балла. Для Ильи этот матч стал 15-м в сезоне на клубном уровне.

Встреча с «Ипсвичем» стала победной для команды Забарного – Борнмут выиграл со счетом 2:1.

Полностью состав команды недели топ-5 европейских чемпионатов по версии WhoScored выглядит следующим образом.

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Илья Забарный Борнмут чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига символическая сборная
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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Комментарии 2
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Max123
Забаріні? )))) Коли це  він  Ітаійцем встиг стати? )))
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0
sahka1981
Ну пан Тищенко вже певно просто в захваті)))
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