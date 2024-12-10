Украинец попал сразу в 2 символические сборные топовой европейской лиги

В период с 7 по 9 декабря 2024 года состоялись матчи 15-го тура Английской Премьер-лиги сезона 2024/25.

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В частности, свой поединок сыграл «Борнмут», цвета которого защищает игрок национальной сборной Украины Илья Забарный. В матче против «Ипсвича» (2:1) центральный защитник показал выдающийся уровень футбола, что позволило ему стать MVP встречи, а также попасть в символические сборные тура по версиям статистических порталов WhoScored и SofaScore.

Лучшим игроком тура эксперты обоих ресурсов признали полузащитника «Челси» Коула Палмера, который оформил дубль с пенальти в ворота «Тоттенхэма» (4:3).