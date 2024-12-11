Анатолий БЕССМЕРТНЫЙ: «Хочется, чтобы Динамо играло лучше»

В то время как киевские динамовцы готовятся к очередному матчу основного этапа Лиги Европы с испанским «Реал Сосьедадом», своими ожиданиями со Sport.ua поделился бывший защитник «Динамо» Анатолий Бессмертный.

– У динамовцев в четверг будет непростой соперник – «Реал Сосьедад», – говорит он. – Хочется, чтобы наша команда одержала победу. Несмотря на поединок с чешской «Викторией», в котором киевляне не очень понравились, остальные игры они провели неплохо. В частности, хорошо играли в матче с «Лацио». Вот только в них не удавалось побеждать. Так что хочется, чтобы «Динамо» играло лучше. Надеюсь, даст Бог – и выиграют.

– С чем вы связываете неудачные выступления динамовцев в основном раунде Лиги Европы – недостаточным опытом линии обороны или фактором невезения?

– Пожалуй, международного опыта маловато. Разный уровень чемпионатов, да и сами соперники в еврокубковом турнире достойны. Нашим ребятам нужно мужественно играть и взрослеть. А вообще-то перспектива у «Динамо» есть, да и хороших футболистов клуб имеет в наличии. Повторюсь, в отдельных матчах они выглядели достаточно неплохо. Просто по результату было не так, как хотелось бы, когда динамовцы пропускали ненужные голы. Но как бы то ни было, а им нужно набираться опыта в еврокубках. Для них это хорошая школа.

– Учитывая, что турнирные дела в «Динамо» в основном этапе Лиги Европы не заладились, возможно, есть смысл наигрывать в этом турнире тех, кто нечасто играет в составе или молодых резервистов?

– Не думаю, что это целесообразно. Я считаю, что для рейтинга Украины в таблице коэффициентов УЕФА нужно набирать очки, и рейтинг клуба тоже следует учитывать. Это нужный турнир для футболистов, ведь после еврокубковых игр они становятся сильнее и понимают, куда двигается европейский футбол и как следует действовать. Футбол становится другим: он ускоряется, футболисты во время матча оказываются в цейтноте времени – то есть следует быстро работать с мячом и мгновенно принимать решения.

Все нужно делать побыстрее – и тогда наши игроки будут отвечать требованиям современного футбола. Такие матчи как в Лиге Европы – это тот этап, который они должны пройти. А победы придут, и я убежден в этом. Здесь даже другого варианта и быть не может! Будущее – за молодежью, а нынешнее «Динамо» является одной из самых молодых команд.

Ранее сообщалось, где можно посмотреть онлайн матч Лиги Европы «Реал Сосьедад» – «Динамо».