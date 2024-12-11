Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Анатолий БЕССМЕРТНЫЙ: «Хочется, чтобы Динамо играло лучше»
Лига Европы
11 декабря 2024, 13:48 | Обновлено 11 декабря 2024, 15:03
275
0

Анатолий БЕССМЕРТНЫЙ: «Хочется, чтобы Динамо играло лучше»

«Реал Сосьедад» – непростой соперник»

11 декабря 2024, 13:48 | Обновлено 11 декабря 2024, 15:03
275
0
Анатолий БЕССМЕРТНЫЙ: «Хочется, чтобы Динамо играло лучше»
Getty Images/Global Images Ukraine.

В то время как киевские динамовцы готовятся к очередному матчу основного этапа Лиги Европы с испанским «Реал Сосьедадом», своими ожиданиями со Sport.ua поделился бывший защитник «Динамо» Анатолий Бессмертный.

– У динамовцев в четверг будет непростой соперник – «Реал Сосьедад», – говорит он. – Хочется, чтобы наша команда одержала победу. Несмотря на поединок с чешской «Викторией», в котором киевляне не очень понравились, остальные игры они провели неплохо. В частности, хорошо играли в матче с «Лацио». Вот только в них не удавалось побеждать. Так что хочется, чтобы «Динамо» играло лучше. Надеюсь, даст Бог – и выиграют.

– С чем вы связываете неудачные выступления динамовцев в основном раунде Лиги Европы – недостаточным опытом линии обороны или фактором невезения?

– Пожалуй, международного опыта маловато. Разный уровень чемпионатов, да и сами соперники в еврокубковом турнире достойны. Нашим ребятам нужно мужественно играть и взрослеть. А вообще-то перспектива у «Динамо» есть, да и хороших футболистов клуб имеет в наличии. Повторюсь, в отдельных матчах они выглядели достаточно неплохо. Просто по результату было не так, как хотелось бы, когда динамовцы пропускали ненужные голы. Но как бы то ни было, а им нужно набираться опыта в еврокубках. Для них это хорошая школа.

– Учитывая, что турнирные дела в «Динамо» в основном этапе Лиги Европы не заладились, возможно, есть смысл наигрывать в этом турнире тех, кто нечасто играет в составе или молодых резервистов?

– Не думаю, что это целесообразно. Я считаю, что для рейтинга Украины в таблице коэффициентов УЕФА нужно набирать очки, и рейтинг клуба тоже следует учитывать. Это нужный турнир для футболистов, ведь после еврокубковых игр они становятся сильнее и понимают, куда двигается европейский футбол и как следует действовать. Футбол становится другим: он ускоряется, футболисты во время матча оказываются в цейтноте времени – то есть следует быстро работать с мячом и мгновенно принимать решения.

Все нужно делать побыстрее – и тогда наши игроки будут отвечать требованиям современного футбола. Такие матчи как в Лиге Европы – это тот этап, который они должны пройти. А победы придут, и я убежден в этом. Здесь даже другого варианта и быть не может! Будущее – за молодежью, а нынешнее «Динамо» является одной из самых молодых команд.

Ранее сообщалось, где можно посмотреть онлайн матч Лиги Европы «Реал Сосьедад» – «Динамо».

По теме:
Экс-игрок Шахтера: «Бавария все делала гораздо быстрее»
Мирослав СТУПАР: «Арбитр перестраховался и назначил Шахтеру пенальти»
ВИДЕО. Как тренировалось Динамо U-19 перед встречей с клубом из Косова
Лига Европы Динамо Киев Реал Сосьедад Реал Сосьедад - Динамо инсайд Анатолий Бессмертный
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Большой неудачник». Авторитетное издание раскритиковало игрока Шахтера
Футбол | 11 декабря 2024, 10:53 3
«Большой неудачник». Авторитетное издание раскритиковало игрока Шахтера
«Большой неудачник». Авторитетное издание раскритиковало игрока Шахтера

Полузащитник донецкой команды Артем Бондаренко провел не лучший матч

Умер воспитанник киевского Динамо, который потом играл за Шахтер
Футбол | 10 декабря 2024, 17:10 2
Умер воспитанник киевского Динамо, который потом играл за Шахтер
Умер воспитанник киевского Динамо, который потом играл за Шахтер

Сергей Ралюченко выступал за «горняков» в 1987 году

Сказал о Мудрике? Мареска заговорил о зимних трансферах Челси
Футбол | 11.12.2024, 13:46
Сказал о Мудрике? Мареска заговорил о зимних трансферах Челси
Сказал о Мудрике? Мареска заговорил о зимних трансферах Челси
Экс-звезда Динамо в 36 лет нашел новый клуб. Он бросил детей в Украине
Футбол | 11.12.2024, 08:48
Экс-звезда Динамо в 36 лет нашел новый клуб. Он бросил детей в Украине
Экс-звезда Динамо в 36 лет нашел новый клуб. Он бросил детей в Украине
Легендарный клуб АПЛ сделает все, чтобы купить Мудрика зимой
Футбол | 10.12.2024, 19:59
Легендарный клуб АПЛ сделает все, чтобы купить Мудрика зимой
Легендарный клуб АПЛ сделает все, чтобы купить Мудрика зимой
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Роналду отправил экс-игроку Реала фото своего члена. Конфликт продолжается?
Роналду отправил экс-игроку Реала фото своего члена. Конфликт продолжается?
09.12.2024, 15:19 16
Футбол
Месси назвал футболиста, которого больше всего не мог терпеть за карьеру
Месси назвал футболиста, которого больше всего не мог терпеть за карьеру
10.12.2024, 07:52 2
Футбол
Катмен Ломаченко: «Василий после этого так и не восстановился»
Катмен Ломаченко: «Василий после этого так и не восстановился»
09.12.2024, 18:25 12
Бокс
Вызывал на бой Усика. Экс-чемпион мира дебютировал в супертяжелом весе
Вызывал на бой Усика. Экс-чемпион мира дебютировал в супертяжелом весе
09.12.2024, 17:27 1
Бокс
Турнирная таблица УПЛ. Динамо стало единоличным лидером чемпионата
Турнирная таблица УПЛ. Динамо стало единоличным лидером чемпионата
09.12.2024, 20:05 45
Футбол
Пушич пояснил, почему Шахтер потерпел разгромное поражение от Баварии
Пушич пояснил, почему Шахтер потерпел разгромное поражение от Баварии
11.12.2024, 04:05 12
Футбол
Определен лучший вингер в столетии. Месси – 6-й. Кто лидер рейтинга?
Определен лучший вингер в столетии. Месси – 6-й. Кто лидер рейтинга?
10.12.2024, 00:14 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем