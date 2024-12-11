Сказал о Мудрике? Мареска заговорил о зимних трансферах Челси
Тренер «синих» пока не думает о зимнем ТО
Главный тренер лондонского «Челси» Энцо Мареска заговорил о планах «синих» на зимнее трансферное окно. Специалист заявил, что пока не думает о каких-либо усилениях состава.
– Во время январского трансферного окна «Челси» стоит обратить внимание на защитников?
– Нет, мы вообще не думаем о январском трансферном окне. У нас еще много игр до этого.
У нас еще 6 матчей АПЛ и две игры в Лиге конференций. У нас много игр до января, мы сосредоточены на том, сколько матчей у нас до этого, - сказал Мареска.
Ранее сообщалось, что Венсан Компани отреагировал на возможный переход Михаила Мудрика в «Баварию».
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