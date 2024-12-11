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  4. Сказал о Мудрике? Мареска заговорил о зимних трансферах Челси
Англия
11 декабря 2024, 13:46 | Обновлено 11 декабря 2024, 15:04
1254
0

Сказал о Мудрике? Мареска заговорил о зимних трансферах Челси

Тренер «синих» пока не думает о зимнем ТО

11 декабря 2024, 13:46 | Обновлено 11 декабря 2024, 15:04
1254
0
Сказал о Мудрике? Мареска заговорил о зимних трансферах Челси
Getty Images/Global Images Ukraine. Энцо Мареска

Главный тренер лондонского «Челси» Энцо Мареска заговорил о планах «синих» на зимнее трансферное окно. Специалист заявил, что пока не думает о каких-либо усилениях состава.

– Во время январского трансферного окна «Челси» стоит обратить внимание на защитников?

– Нет, мы вообще не думаем о январском трансферном окне. У нас еще много игр до этого.

У нас еще 6 матчей АПЛ и две игры в Лиге конференций. У нас много игр до января, мы сосредоточены на том, сколько матчей у нас до этого, - сказал Мареска.

Ранее сообщалось, что Венсан Компани отреагировал на возможный переход Михаила Мудрика в «Баварию».

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трансферы трансферы АПЛ Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Челси Энцо Мареска
Олег Вахоцкий Источник: Football London
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