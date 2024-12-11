Киевское «Динамо» U-19 провело тренировку в польском Люблине накануне ответного матча Юношеской лиги УЕФА.

Ответный матч против клуба «2 Коррику» из Косова проходит 11 декабря в 17:00 в Приштине, столице Косова.

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Соперником столичной команды является клуб «2 Коррику» из Косова. Название команды означает дату 2 июля, это День независимости Косово (1990) от Сербии.

Первая игра состоялась 27 ноября в польском городе Сталева Воля и завершилась разгромной победой динамовцев (5:0).

ВИДЕО. Как тренировалось Динамо U-19 перед встречей с клубом из Косова

ФОТО. Как тренировалось Динамо U-19 перед встречей с клубом из Косова