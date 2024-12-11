2 Коррику U-19 – Динамо U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 11 декабря в 17:00 матч 3-го раунда Юношеской лиги УЕФА
Киевское Динамо U-19 проводит ответный поединок 3-го раунда Юношеской лиги УЕФА сезона 2024/25.
Ответный матч против клуба «2 Коррику» из Косова проходит 11 декабря в 17:00 в Приштине, столице Косова.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Соперником столичной команды является клуб «2 Коррику» из Косова. Название команды означает дату 2 июля, это День независимости Косово (1990) от Сербии.
Первая игра состоялась 27 ноября в польском городе Сталева Воля и завершилась разгромной победой динамовцев (5:0).
В предыдущем раунде Динамо обыграло словенский Марибор (1:1, 3:1), а клуб из Косова прошел ирландский ЮСД Дублин (2:1, 3:1).
2 Коррику U-19 – Динамо U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию матча проводит клубный видеосервис Dynamo TV.
Анонс матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футболисты одели брендовые футболки боксера
У «горняков» – новый рекорд посещаемости в домашних матчах