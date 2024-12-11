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11 декабря 2024, 13:17 | Обновлено 11 декабря 2024, 13:25
89
0

2 Коррику U-19 – Динамо U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 11 декабря в 17:00 матч 3-го раунда Юношеской лиги УЕФА

11 декабря 2024, 13:17 | Обновлено 11 декабря 2024, 13:25
89
0
2 Коррику U-19 – Динамо U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Динамо

Киевское Динамо U-19 проводит ответный поединок 3-го раунда Юношеской лиги УЕФА сезона 2024/25.

Ответный матч против клуба «2 Коррику» из Косова проходит 11 декабря в 17:00 в Приштине, столице Косова.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Соперником столичной команды является клуб «2 Коррику» из Косова. Название команды означает дату 2 июля, это День независимости Косово (1990) от Сербии.

Первая игра состоялась 27 ноября в польском городе Сталева Воля и завершилась разгромной победой динамовцев (5:0).

В предыдущем раунде Динамо обыграло словенский Марибор (1:1, 3:1), а клуб из Косова прошел ирландский ЮСД Дублин (2:1, 3:1).

2 Коррику U-19 – Динамо U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проводит клубный видеосервис Dynamo TV.

Анонс матча

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Динамо Киев Динамо Киев U-19 Игорь Костюк Юношеская лига УЕФА смотреть онлайн 2 Коррику
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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