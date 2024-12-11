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Лига чемпионов
11 декабря 2024, 12:42 | Обновлено 11 декабря 2024, 12:46
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0

Браим ДИАС: «Такие игры, как с Аталантой, созданы для Мадрида»

Игрок «Реала» прокомментировал триумф со счетом 3:2

11 декабря 2024, 12:42 | Обновлено 11 декабря 2024, 12:46
170
0
Браим ДИАС: «Такие игры, как с Аталантой, созданы для Мадрида»
Getty Images/Global Images Ukraine. Браим Диас

Игроки мадридского «Реала» Браим Диас на послематчевом интервью проанализировал победу над «Аталантой» в шестом туре Лиги чемпионов (3:2).

«Это великая победа, мы хорошо подготовились к этому матчу. Мы хотели побеждать в таких матчах, и это поможет нам в будущем. Я вышел на игру в отличной форме, и это была хорошая дуэль для зрителей.

Хорошо иметь возможность внести свой вклад. Я здесь, чтобы помочь команде, хотя у нас невероятные игроки. Мы все проделали большую работу. Беллингем забил отличный гол, как и Винисиус и Килиан. От линии защиты до нападения мы провели хорошую игру.

Имеем ли мы цель в Лиге чемпионов? Мы собираемся идти игру за игрой. Мы хотим достичь 15 очков, и посмотрим, что там произойдет. Теперь все должно идти так, как должно. Мы делаем все возможное, чтобы пройти дальше.

Такие игры созданы для Мадрида, и сегодня мы показали это. Пенальти на последней секунде нас смутил, но игра завершилась победой. Эта команда может многое дать, и теперь мы стремимся к большему.

Как там травма Мбаппе? Я обнял его после этого случая. Надеюсь, что там у него ничего серьезного нет, что это все пустяки», – сказал Диас.

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Браим Диас Реал Мадрид Аталанта Лига чемпионов Аталанта - Реал
Андрій Вітренко Источник: ФК Реал Мадрид
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