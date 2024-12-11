«В Лиге чемпионов нужно страдать». Анчелотти – о победе над Аталантой

Карло Анчелотти, наставник мадридского «Реала», на пресс-конференции после матча с «Аталантой» в шестом туре Лиги чемпионов рассказал о своих эмоциях от противостояния (3:2).

«Это был трудный матч, потому что «Аталанта» требовала от нас многого на физическом уровне. Это была настоящая дуэль, и вначале мы немного выиграли. У нас было много мобильности в атаке. Игра прошла хорошо, и мы довольны. Это важная победа не только по трем очкам, но и на ментальном уровне. Еще раз подчеркну, это очень важная победа, здесь побеждают не все. Мы страдали и боролись. В Лиге чемпионов нужно страдать. Они давили, но мы хорошо начали во второй половине. Мы очень счастливы. Это была очень позитивная победа для нас, не только из-за набранных очков. Все еще сложно финишировать в восьмерке лучших, но у нас осталось две игры, чтобы заработать нужные очки.

Эта победа – глоток свежего воздуха, поскольку позволяет нам спокойно подготовиться к январским матчам Лиги чемпионов. Надеюсь, у нас будет больше игроков, и мы будем более расслаблены, чем в прошлые дни.

Если мы выстоим до Рождества, то во второй половине сезона дела пойдут намного легче. Винисиус сегодня играл, Родриго сыграл часть игры, и мы собираемся вернуть в состав Камавингу. Теперь нам нужно продержаться до Рождества.

Какая цель на Лигу чемпионов? Не знаю, войти с 15 очками в топ-8, хотя наша цель – выиграть следующие две игры. Далее очень требовательный календарь, у нас небольшой состав, и это не позволяет нам так часто устраивать ротацию. Повторюсь, нам нужно продержаться», – ответил Анчелотти.

Видеообзор матча «Аталанта» – «Реал» (2:3)