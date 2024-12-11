ОФИЦИАЛЬНО. Эксигрок Ливерпуля завершил карьеру. Он публично осуждал рф

Бывший защитник «Ливерпуля» и национальной сборной Эстонии Рагнар Клаван официально объявил о завершении профессиональной карьеры.

«Сегодня я прощаюсь со своей первой любовью. Я ставлю точку в путешествии, которое началось в возрасте 15 лет. Спасибо фанатам, которые остаются со мной! Спасибо моим родителям, сестрам, всем друзьям и одноклубникам. Особая благодарность моей жене Лили, чья поддержка была неоценима.

Моя следующая большая мечта – чтобы сборная Эстонии попала в ТОП-50 в рейтинге ФИФА, и я знаю, что у нас есть для этого потенциал. Я верю, что смогу внести свой вклад в эту мечту, баллотируясь на пост президента Эстонской футбольной ассоциации в следующем году», – написал Клаван.

На протяжении своей карьеры Клаван выступал за: «Элва», «Вильянди», «Флора», «Волеренга», «Гераклес», «АЗ Алкмар», «Аугсбург», «Ливерпуль», «Кальяри», «Пайде» «Калев».

Всего в активе эстонского защитника 618 сыгранных матчей за все клубы и 33 забитых гола. В составе национальной сборной Эстонии – 130 матчей.

Ранее именно Рагнар Клаван публично поддерживал Украину, заявляя, что России нет права играть в футбол, пока в нашей стране погибают люди.