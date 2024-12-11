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11 декабря 2024, 12:07 | Обновлено 11 декабря 2024, 12:22
495
0

Бывший тренер Барселоны отправился работать в чемпионат Китая

Кике Сетьен – новый тренер Бэйцзин Гоань

11 декабря 2024, 12:07 | Обновлено 11 декабря 2024, 12:22
495
0
Бывший тренер Барселоны отправился работать в чемпионат Китая
Getty Images/Global Images Ukraine. Кіке Сетьен

Экстренер «Вильярреала» и «Барселони» Кике Сетьен официально объявил команду из элитного дивизиона Китая «Бейцзин Гоань».

Специалист заключив договор с новым клубом на год. Остальные детали контракта стороны не разглашают.

В турнирной таблице национального чемпионата «Бэйцзин Гоань» финишировал на четвертом месте. Коллектив набрав 56 очков, однако в Азиатскую Лигу чемпионов так и не вышел.

Напомним, что Кике находился без работы более одного года, после того, как осенью 2023 года покинул «Вилльяреал».

Запомнился тренер фанатам периодом пребывания в «Барселоне», вместе с которой уступил «Баварии» в Лиге чемпионов со счетом 2:8.

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Кике Сетьен Бэйцзин Гоань чемпионат Китая по футболу Барселона
Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
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