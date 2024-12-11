Бывший тренер Барселоны отправился работать в чемпионат Китая
Кике Сетьен – новый тренер Бэйцзин Гоань
Экстренер «Вильярреала» и «Барселони» Кике Сетьен официально объявил команду из элитного дивизиона Китая «Бейцзин Гоань».
Специалист заключив договор с новым клубом на год. Остальные детали контракта стороны не разглашают.
В турнирной таблице национального чемпионата «Бэйцзин Гоань» финишировал на четвертом месте. Коллектив набрав 56 очков, однако в Азиатскую Лигу чемпионов так и не вышел.
Напомним, что Кике находился без работы более одного года, после того, как осенью 2023 года покинул «Вилльяреал».
Запомнился тренер фанатам периодом пребывания в «Барселоне», вместе с которой уступил «Баварии» в Лиге чемпионов со счетом 2:8.
🇨🇳 QUIQUE SETIÉN se marcha a CHINA.— El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) December 10, 2024
🆕 Se convierte en el nuevo entrenador del Beijing Guoan. pic.twitter.com/UDfkuYVgW6
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
У «горняков» – новый рекорд посещаемости в домашних матчах
На норвежца претендуют «ПСЖ» и «Реал»