Барселона до сих пор не погасила долг перед бывшим тренером
Кике Сетьен еще не получил своих денег
Бывший главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен заявил, что каталонцы до сих пор не выплатили ему всю положенную сумму после увольнения в августе 2020 года:
«Есть крайний срок, который истекает в конце месяца. Я дал им определенные сроки. Когда Лапорта пришел на пост президента, мы поговорили, и это правда, что они ждали момента, когда оставалось 5 дней до суда.
Тогда они мне позвонили по телефону, и я сказал им, что могу дать им определенные сроки. Они хотели, чтобы я простил им долг, но я, очевидно, этого не сделал».
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