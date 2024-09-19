Барселона до сих пор не погасила долг перед бывшим тренером

Бывший главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен заявил, что каталонцы до сих пор не выплатили ему всю положенную сумму после увольнения в августе 2020 года:

«Есть крайний срок, который истекает в конце месяца. Я дал им определенные сроки. Когда Лапорта пришел на пост президента, мы поговорили, и это правда, что они ждали момента, когда оставалось 5 дней до суда.

Тогда они мне позвонили по телефону, и я сказал им, что могу дать им определенные сроки. Они хотели, чтобы я простил им долг, но я, очевидно, этого не сделал».