ФОТО. Фанаты Шахтера напомнили о войне в игре Лиги чемпионов против Баварии

Болельщики донецкого «Шахтера» в очередной раз напомнили футбольному миру о полномасштабной войне на территории нашей страны в матче шестого тура Лиги чемпионов против «Баварии» (1:5).

Перед матчем фанаты вывесили баннер с надписью: «The war goes on» (Война продолжается), разместив его за воротами. Был также еще один баннер с надписью: « Праздник Фронт приближается».

Россия полномасштабно ворвалась на территорию Украины 24 февраля 2022 года. Враг продолжает атаковать военные, промышленные и гражданские объекты, убивая военных и гражданских.

Ранее Марино Пушич объяснил разгромное поражение донецкого «Шахтера» в матче против мюнхенской «Баварии».