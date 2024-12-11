ФОТО. Фанаты Шахтера напомнили о войне в игре Лиги чемпионов против Баварии
Болельщики вывесили несколько красноречивых баннеров
Болельщики донецкого «Шахтера» в очередной раз напомнили футбольному миру о полномасштабной войне на территории нашей страны в матче шестого тура Лиги чемпионов против «Баварии» (1:5).
Перед матчем фанаты вывесили баннер с надписью: «The war goes on» (Война продолжается), разместив его за воротами. Был также еще один баннер с надписью: «
Праздник Фронт приближается».
Россия полномасштабно ворвалась на территорию Украины 24 февраля 2022 года. Враг продолжает атаковать военные, промышленные и гражданские объекты, убивая военных и гражданских.
Ранее Марино Пушич объяснил разгромное поражение донецкого «Шахтера» в матче против мюнхенской «Баварии».
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