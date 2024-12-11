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Лига чемпионов
11 декабря 2024, 10:37 | Обновлено 11 декабря 2024, 10:38
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0

ФОТО. Фанаты Шахтера напомнили о войне в игре Лиги чемпионов против Баварии

Болельщики вывесили несколько красноречивых баннеров

11 декабря 2024, 10:37 | Обновлено 11 декабря 2024, 10:38
800
0
ФОТО. Фанаты Шахтера напомнили о войне в игре Лиги чемпионов против Баварии
ФК Шахтер Донецк

Болельщики донецкого «Шахтера» в очередной раз напомнили футбольному миру о полномасштабной войне на территории нашей страны в матче шестого тура Лиги чемпионов против «Баварии» (1:5).

Перед матчем фанаты вывесили баннер с надписью: «The war goes on» (Война продолжается), разместив его за воротами. Был также еще один баннер с надписью: «Праздник Фронт приближается».

Россия полномасштабно ворвалась на территорию Украины 24 февраля 2022 года. Враг продолжает атаковать военные, промышленные и гражданские объекты, убивая военных и гражданских.

Ранее Марино Пушич объяснил разгромное поражение донецкого «Шахтера» в матче против мюнхенской «Баварии».

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Бавария Шахтер Донецк Лига чемпионов Шахтер - Бавария фанаты баннер российско-украинская война фото
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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