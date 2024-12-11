Венсан КОМПАНИ: «Могли сыграть лучше и победить 5:0»

10 декабря состоялся матч шестого тура Лиги чемпионов, в котором сыграли «Шахтер» (Донецк) и «Бавария» (Мюнхен). Гости победили с разгромным счетом 5:1.

Главный тренер немецкой команды Венсан Компани остался доволен результатом матча, однако отметил, что команда могла сыграть лучше и не пропустить в начале встречи. Наставник заявил, что хотел бы увидеть счет 5:0.

«Бавария» набрала 12 баллов и разместилась на восьмом месте. «Шахтер» имеет в активе 4 очка и занимает 27-е место в турнирной таблице. Места команд могут измениться, так как не все клубы сыграли шестой тур.

Смотрите пресс-конференцию наставника «Баварии» Венсана Компани с переводом от Sport.ua.

Реакция Компани на разгромную победу в матче Шахтер – Бавария