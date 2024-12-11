Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Венсан КОМПАНИ: «Могли сыграть лучше и победить 5:0»
Лига чемпионов
11 декабря 2024, 09:41 |
268
1

Венсан КОМПАНИ: «Могли сыграть лучше и победить 5:0»

Главный тренер мюнхенской «Баварии» прокомментировал победу в Лиге чемпионов

11 декабря 2024, 09:41 |
268
1
Венсан КОМПАНИ: «Могли сыграть лучше и победить 5:0»
Getty Images/Global Images Ukraine. Венсан Компани

10 декабря состоялся матч шестого тура Лиги чемпионов, в котором сыграли «Шахтер» (Донецк) и «Бавария» (Мюнхен). Гости победили с разгромным счетом 5:1.

Главный тренер немецкой команды Венсан Компани остался доволен результатом матча, однако отметил, что команда могла сыграть лучше и не пропустить в начале встречи. Наставник заявил, что хотел бы увидеть счет 5:0.

«Бавария» набрала 12 баллов и разместилась на восьмом месте. «Шахтер» имеет в активе 4 очка и занимает 27-е место в турнирной таблице. Места команд могут измениться, так как не все клубы сыграли шестой тур.

Смотрите пресс-конференцию наставника «Баварии» Венсана Компани с переводом от Sport.ua.

Реакция Компани на разгромную победу в матче Шахтер – Бавария

По теме:
«Было важно это сделать». Наставник ПСЖ оценил победу в Лиге чемпионов
Вингер Реала объяснил, почему возросло количество травм в команде
«Это очень больно для нас». Сикан расстроен результатом матча с Баварией
Лига чемпионов Шахтер Донецк Бавария Шахтер - Бавария Венсан Компани пресс-конференция
Микола Титюк
Микола Титюк Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Недавно играли в УПЛ. Именитый клуб может прекратить существование
Футбол | 10 декабря 2024, 13:31 5
Недавно играли в УПЛ. Именитый клуб может прекратить существование
Недавно играли в УПЛ. Именитый клуб может прекратить существование

Минай может сняться с Первой лиги Украины

Динамо устроит кадровую чистку. Известно, кто не нужен Шовковскому
Футбол | 10 декабря 2024, 13:02 15
Динамо устроит кадровую чистку. Известно, кто не нужен Шовковскому
Динамо устроит кадровую чистку. Известно, кто не нужен Шовковскому

Киевляне попрощаются с несколькими игроками

Где смотреть онлайн матч Лиги Европы Реал Сосьедад – Динамо Киев
Футбол | 11.12.2024, 06:25
Где смотреть онлайн матч Лиги Европы Реал Сосьедад – Динамо Киев
Где смотреть онлайн матч Лиги Европы Реал Сосьедад – Динамо Киев
«Не думаю, что это что-то серьезное». Куртуа прокомментировал травму Мбаппе
Футбол | 11.12.2024, 08:40
«Не думаю, что это что-то серьезное». Куртуа прокомментировал травму Мбаппе
«Не думаю, что это что-то серьезное». Куртуа прокомментировал травму Мбаппе
Официальное заявление Динамо. Изменения в структуре руководства клуба
Футбол | 10.12.2024, 16:15
Официальное заявление Динамо. Изменения в структуре руководства клуба
Официальное заявление Динамо. Изменения в структуре руководства клуба
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Андрій Шевченко
А могли й забити більше, грав би Кейн....та і гол з кутового був чистим.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Вызывал на бой Усика. Экс-чемпион мира дебютировал в супертяжелом весе
Вызывал на бой Усика. Экс-чемпион мира дебютировал в супертяжелом весе
09.12.2024, 17:27 1
Бокс
Турнирная таблица Лиги чемпионов. Остались ли шансы у Шахтера?
Турнирная таблица Лиги чемпионов. Остались ли шансы у Шахтера?
11.12.2024, 06:23 9
Футбол
Роналду отправил экс-игроку Реала фото своего члена. Конфликт продолжается?
Роналду отправил экс-игроку Реала фото своего члена. Конфликт продолжается?
09.12.2024, 15:19 16
Футбол
«Через 10, 20, 30 лет...» Экс-чемпион мира высказался об Усике
«Через 10, 20, 30 лет...» Экс-чемпион мира высказался об Усике
09.12.2024, 10:26 4
Бокс
Легендарный клуб АПЛ сделает все, чтобы купить Мудрика зимой
Легендарный клуб АПЛ сделает все, чтобы купить Мудрика зимой
10.12.2024, 19:59 9
Футбол
«У меня есть одна просьба, это мечта». Турки Аль-Шейх обратился к Кличко
«У меня есть одна просьба, это мечта». Турки Аль-Шейх обратился к Кличко
10.12.2024, 13:24 7
Бокс
Месси назвал футболиста, которого больше всего не мог терпеть за карьеру
Месси назвал футболиста, которого больше всего не мог терпеть за карьеру
10.12.2024, 07:52 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем