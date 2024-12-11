Хаби АЛОНСО: «Довольны результатом против топовой команды»
Тренер «Байера» прокомментировал триумф над «Интером»
10 декабря состоялись первые матчи шестого тура Лиги чемпионов-2024/25.
Леверкузенский «Байер» на своем стадионе минимально переиграл миланский «Интер» со счетом 1:0. Судьбу встречи решил точный удар Норди Мукиеле.
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Тренер «Байера» Хаби Алонсо с позитивом отреагировал на победу своей команды в рамках Лиги чемпионов.
«Мы очень довольны результатом против топовой команды. Мы проявили хорошую зрелость, дождались своего шанса и использовали его. Норди Мукиеле адаптируется все лучше и лучше, и он может дать нам еще много качества. Его гол сегодня, вероятно, является самым ярким моментом на данный момент, но в будущем его ждет еще больше, – сказав Алонсо.
Полузащитник «Байера» Гранит Джака:
«У нас было много контроля, но «Интер» умеет хорошо контратаковать. Мы знали это, и поэтому нам приходилось быть начеку все время. Мы провели очень хорошую игру и заслужили победу. У них почти не было шансов забить. Восьмое место или даже выше для нас сейчас очень реалистично», – сказал Джака.
Автор единственного забитого мяча, а также лучший игрок матча, Норди Мукиеле:
«Я очень счастлив – не только из-за своего гола, но и потому, что эта победа невероятно важна для нас. Мы всегда верили, что когда-нибудь забьем, и мы были вознаграждены за эту веру – и за большую работу. Мы это заслужили», – ответил Норди.
Видеообзор матча «Байер» – «Интер» (1:0)
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