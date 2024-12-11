Оценил серьезность. Анчелотти прокомментировал травму Мбаппе

Итальянский тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал полученную Килианом Мбаппе травму в матче 6-го тура Лиги чемпионов против «Аталанты»:

«У него перегрузка, дискомфорт в подколенном сухожилии. Посмотрим в ближайшие дни».

«Это не кажется серьезным, но ему пришлось остановиться, потому что он не мог бежать. Это его немного беспокоило, поэтому мы предпочли заменить его».

Ранее сообщалось, что Мбаппе сравнялся по количеству голов в Лиге чемпионов с легендарным форвардом.