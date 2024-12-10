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Лига чемпионов
10 декабря 2024, 22:47 | Обновлено 10 декабря 2024, 22:48
715
0

Сравнялся с великим. Мбаппе повторил достижение легендарного форварда

Килиан Мбаппе забил 50 голов в Лиге чемпионов

10 декабря 2024, 22:47 | Обновлено 10 декабря 2024, 22:48
715
0
Сравнялся с великим. Мбаппе повторил достижение легендарного форварда
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Французский форвард мадридского «Реала» Килиан Мбаппе сравнялся по голам в Лиге чемпионов (не учитывая квалификацию) с экс-игроком лондонского «Арсенала» и «Барселоны» Тьерри Анри.

26-летний игрок «сливочных» в матче 6-го тура лиги чемпионов против «Аталанты» забил свой 50-й гол в турнире, тем самым повторив достижение Тьерри. Этот забитый мяч стал вторым для игрока в этом розыгрыше.

Через 26 минут француз покинул поле из-за травмы.

Ранее сообщалось, что «Реал» может совершить звездный обмен с участием Холанда.

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Килиан Мбаппе Тьерри Анри Лига чемпионов Реал Мадрид Арсенал Лондон Барселона
Данііл Киріяка Источник: X (Twitter)
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