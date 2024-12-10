Сравнялся с великим. Мбаппе повторил достижение легендарного форварда

Французский форвард мадридского «Реала» Килиан Мбаппе сравнялся по голам в Лиге чемпионов (не учитывая квалификацию) с экс-игроком лондонского «Арсенала» и «Барселоны» Тьерри Анри.

26-летний игрок «сливочных» в матче 6-го тура лиги чемпионов против «Аталанты» забил свой 50-й гол в турнире, тем самым повторив достижение Тьерри. Этот забитый мяч стал вторым для игрока в этом розыгрыше.

Через 26 минут француз покинул поле из-за травмы.

Ранее сообщалось, что «Реал» может совершить звездный обмен с участием Холанда.