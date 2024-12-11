Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Лидс – Мидлсбро – 3:1. Разгром в Чемпионшипе. Видео голов и обзор матча
Чемпионшип Англия
Лидс
10.12.2024 22:00 – FT 3 : 1
Мидлсбро
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
11 декабря 2024, 01:55 | Обновлено 11 декабря 2024, 01:56
20
0

Лидс – Мидлсбро – 3:1. Разгром в Чемпионшипе. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча Чемпионшипа Англии

11 декабря 2024, 01:55 | Обновлено 11 декабря 2024, 01:56
20
0
Лидс – Мидлсбро – 3:1. Разгром в Чемпионшипе. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

10 декабря в Чемпионшипе Англии состоялся матч 20-го тура между командами «Лидс» и «Мидлсбро».

Поединок проходил на стадионе «Элланд Роуд». Игра завершилась победой «Лидса» со счетом 3:1.

Чемпионшип Англии. 20 тур. 10 декабря

«Лидс» – «Мидлсбро» – 3:1

Голы: Гнонто 14, Джеймс 74, Эронсон, 90+2 – Вебер, 54 (Автогол)

Видеообзор матча:

События матча

90’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Бренден Ааронсон (Лидс).
74’
ГОЛ ! Мяч забил Даниэль Джеймс (Лидс).
54’
ГОЛ ! Автогол забил Максимилиан Вёбер (Лидс).
14’
ГОЛ ! Мяч забил Degnand Wilfried Gnonto (Лидс).
По теме:
Сандерленд – Бристоль Сити – 1:1. Сравняли на 90+3-й. Видео голов и обзор
Брюгге – Спортинг – 2:1. Автогол и победа в конце матча. Видео голов
ВИДЕО. Как забил французский Кардинал? В ЛЧ сражались соперники Шахтера
Лидс Мидлсбро Чемпионшип чемпионат Англии по футболу видео голов и обзор
Люба Рябинина
Люба Рябинина Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Месси назвал футболиста, которого больше всего не мог терпеть за карьеру
Футбол | 10 декабря 2024, 07:52 2
Месси назвал футболиста, которого больше всего не мог терпеть за карьеру
Месси назвал футболиста, которого больше всего не мог терпеть за карьеру

Лионель вспомнил противостояние с Серхио Рамосом

Сенсация. Легендарный хавбек перейдет из Реала в клуб-аутсайдер Серии А
Футбол | 10 декабря 2024, 12:56 0
Сенсация. Легендарный хавбек перейдет из Реала в клуб-аутсайдер Серии А
Сенсация. Легендарный хавбек перейдет из Реала в клуб-аутсайдер Серии А

Лука Модрич продолжит карьеру в «Комо»

У кого 9.7? Обнародованы оценки игроков Шахтера за позорное поражение в ЛЧ
Футбол | 11.12.2024, 02:21
У кого 9.7? Обнародованы оценки игроков Шахтера за позорное поражение в ЛЧ
У кого 9.7? Обнародованы оценки игроков Шахтера за позорное поражение в ЛЧ
Легендарный клуб АПЛ сделает все, чтобы купить Мудрика зимой
Футбол | 10.12.2024, 19:59
Легендарный клуб АПЛ сделает все, чтобы купить Мудрика зимой
Легендарный клуб АПЛ сделает все, чтобы купить Мудрика зимой
Шахтер установил невероятный рекорд в матче с Баварией в Лиге чемпионов
Футбол | 10.12.2024, 23:10
Шахтер установил невероятный рекорд в матче с Баварией в Лиге чемпионов
Шахтер установил невероятный рекорд в матче с Баварией в Лиге чемпионов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Катмен Ломаченко: «Василий после этого так и не восстановился»
Катмен Ломаченко: «Василий после этого так и не восстановился»
09.12.2024, 18:25 10
Бокс
«У меня есть одна просьба, это мечта». Турки Аль-Шейх обратился к Кличко
«У меня есть одна просьба, это мечта». Турки Аль-Шейх обратился к Кличко
10.12.2024, 13:24 7
Бокс
Ротань пояснил, почему Александрия потерпела разгромное поражение от Динамо
Ротань пояснил, почему Александрия потерпела разгромное поражение от Динамо
09.12.2024, 07:11 9
Футбол
«На самом деле это тяжело». Леннокс Льюис оценил достижение Усика
«На самом деле это тяжело». Леннокс Льюис оценил достижение Усика
10.12.2024, 08:24
Бокс
Турнирная таблица УПЛ. Динамо стало единоличным лидером чемпионата
Турнирная таблица УПЛ. Динамо стало единоличным лидером чемпионата
09.12.2024, 20:05 44
Футбол
Назван лучший защитник в истории футбола. Кто опередил Мальдини?
Назван лучший защитник в истории футбола. Кто опередил Мальдини?
09.12.2024, 00:11 3
Футбол
Динамо устроит кадровую чистку. Известно, кто не нужен Шовковскому
Динамо устроит кадровую чистку. Известно, кто не нужен Шовковскому
10.12.2024, 13:02 15
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем