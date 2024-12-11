Англия11 декабря 2024, 01:55 | Обновлено 11 декабря 2024, 01:56
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Лидс – Мидлсбро – 3:1. Разгром в Чемпионшипе. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча Чемпионшипа Англии
11 декабря 2024, 01:55 | Обновлено 11 декабря 2024, 01:56
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10 декабря в Чемпионшипе Англии состоялся матч 20-го тура между командами «Лидс» и «Мидлсбро».
Поединок проходил на стадионе «Элланд Роуд». Игра завершилась победой «Лидса» со счетом 3:1.
Чемпионшип Англии. 20 тур. 10 декабря
«Лидс» – «Мидлсбро» – 3:1
Голы: Гнонто 14, Джеймс 74, Эронсон, 90+2 – Вебер, 54 (Автогол)
Видеообзор матча:
События матча
90’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Бренден Ааронсон (Лидс).
74’
ГОЛ ! Мяч забил Даниэль Джеймс (Лидс).
54’
ГОЛ ! Автогол забил Максимилиан Вёбер (Лидс).
14’
ГОЛ ! Мяч забил Degnand Wilfried Gnonto (Лидс).
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