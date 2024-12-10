В Черноморце ведут переговоры с представителем Африки

Как уже сообщалось, сейчас с командой работает потенциальный новичок Магомед Кратов, который появился в ее лагере еще в октябре. Не исключено, что в недалеком будущем компанию ему может составить выходец из Африки – ганский нападающий Брайан Оддеи, последним клубом в карьере которого был словацкий ДАК 1904 (Дунайска Стреда). Вот что сказал о нем Sport.ua главный тренер «моряков» Александр Бабич:

«Еще раньше мы действительно знакомились с этим игроком по видео, но он к нам не доехал, – сказал он, – Однако сейчас мы как раз общаемся по нему».

По словам Бабича, к достоинствам 22-летнего ганца, который в свое время выступал в итальянском «Сассуоло», входят скорость и левая «рабочая» нога.

Если Оддеи станет полноправным «моряком», то он будет уже вторым легионером с паспортом Ганы. До этого в сезоне-2021/22 в составе «Черноморца» играл Мохаммед Кадири.

Ранее мы сообщали, что наставник «Черноморца» Александр Бабич оценил поражение 1:3 в матче чемпионата Украины против «Кривбасса».