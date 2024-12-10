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Украина. Премьер лига
10 декабря 2024, 23:46 |
606
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В Черноморце ведут переговоры с представителем Африки

В Одессе не прекращают селекционную работу даже в ходе сезона

10 декабря 2024, 23:46 |
606
0
В Черноморце ведут переговоры с представителем Африки
ФК Черноморец

Как уже сообщалось, сейчас с командой работает потенциальный новичок Магомед Кратов, который появился в ее лагере еще в октябре. Не исключено, что в недалеком будущем компанию ему может составить выходец из Африки – ганский нападающий Брайан Оддеи, последним клубом в карьере которого был словацкий ДАК 1904 (Дунайска Стреда). Вот что сказал о нем Sport.ua главный тренер «моряков» Александр Бабич:

«Еще раньше мы действительно знакомились с этим игроком по видео, но он к нам не доехал, – сказал он, – Однако сейчас мы как раз общаемся по нему».

По словам Бабича, к достоинствам 22-летнего ганца, который в свое время выступал в итальянском «Сассуоло», входят скорость и левая «рабочая» нога.

Если Оддеи станет полноправным «моряком», то он будет уже вторым легионером с паспортом Ганы. До этого в сезоне-2021/22 в составе «Черноморца» играл Мохаммед Кадири.

Ранее мы сообщали, что наставник «Черноморца» Александр Бабич оценил поражение 1:3 в матче чемпионата Украины против «Кривбасса».

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Черноморец Одесса Александр Бабич трансферы трансферы УПЛ инсайд
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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