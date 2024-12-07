Тренер Черноморца о судействе: «Мы свои выводы после Александрии сделали»

Наставник Черноморца Александр Бабич оценил поражение 1:3 в матче чемпионата Украины против Кривбасса. Тренер отметил, что после минувшей игры с Александрией, где были два красные карточки за разговоры с арбитром, футболисты сделали выводы.

«Тяжело было после такого легкого пенальти. Он был, но так ошибся наш игрок. После этого пошатнулось все в психологическом плане. И второй гол из ничего тоже пришел. А по игре мы заслужили еще минимум один гол. Не хватает мастерства где-то».

«Это нормально, ведь мы видим, что Кривбасс – команда Лиги Европы, такие у них задачи. У них и резерв на класс выше, чем у нас».

«За такой футбол я ребят поблагодарил, однако счет на табло. 100% повлияло отсутствие Бутко, Петряка. Но мы сделали выводы после матча с Александрией, разговоров с арбитром не было», – сказал Бабич.