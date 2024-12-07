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Украина. Премьер лига
07 декабря 2024, 18:25 | Обновлено 07 декабря 2024, 18:34
344
0

Тренер Черноморца о судействе: «Мы свои выводы после Александрии сделали»

Бабич оценил поражение в матче УПЛ

07 декабря 2024, 18:25 | Обновлено 07 декабря 2024, 18:34
344
0
Тренер Черноморца о судействе: «Мы свои выводы после Александрии сделали»
ФК Черноморец

Наставник Черноморца Александр Бабич оценил поражение 1:3 в матче чемпионата Украины против Кривбасса. Тренер отметил, что после минувшей игры с Александрией, где были два красные карточки за разговоры с арбитром, футболисты сделали выводы.

«Тяжело было после такого легкого пенальти. Он был, но так ошибся наш игрок. После этого пошатнулось все в психологическом плане. И второй гол из ничего тоже пришел. А по игре мы заслужили еще минимум один гол. Не хватает мастерства где-то».

«Это нормально, ведь мы видим, что Кривбасс – команда Лиги Европы, такие у них задачи. У них и резерв на класс выше, чем у нас».

«За такой футбол я ребят поблагодарил, однако счет на табло. 100% повлияло отсутствие Бутко, Петряка. Но мы сделали выводы после матча с Александрией, разговоров с арбитром не было», – сказал Бабич.

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Александр Бабич Черноморец Одесса Кривбасс Кривой Рог Черноморец - Кривбасс Украинская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: УПЛ-ТВ
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