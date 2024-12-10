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  4. ВИДЕО. Фантастика. Дуран забил невероятный гол из-за штрафной
Лига чемпионов
10 декабря 2024, 23:24 | Обновлено 11 декабря 2024, 01:58
657
0

ВИДЕО. Фантастика. Дуран забил невероятный гол из-за штрафной

Колумбиец забил сумасшедший гол

10 декабря 2024, 23:24 | Обновлено 11 декабря 2024, 01:58
657
0
ВИДЕО. Фантастика. Дуран забил невероятный гол из-за штрафной
Getty Images/Global Images Ukraine. Джон Дуран

В матче 6-го тура Лиги чемпионов между «Лейпцигом» и «Астон Виллой» был забит невероятный мяч.

Колумбийскому нападающему английского клуба Джону Дурану удался невероятный удар из-за штрафной площади, который стал голевым. Успешное действие колумбийца вывело «львов» вперед в матче.

Данный гол стал для Джона Дурана уже 3 в розыгрыше ЛЧ и 10 во всех турнирах.

Ранее сообщалось, что «Астон Вилла» в непростом матче минимально одолела «Саутгемптон».

❗️ ВИДЕО. Фантастика. Дуран забил невероятный гол из-за штрафной

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Данііл Киріяка
Данііл Киріяка Sport.ua
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