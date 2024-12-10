ВИДЕО. Фантастика. Дуран забил невероятный гол из-за штрафной
Колумбиец забил сумасшедший гол
В матче 6-го тура Лиги чемпионов между «Лейпцигом» и «Астон Виллой» был забит невероятный мяч.
Колумбийскому нападающему английского клуба Джону Дурану удался невероятный удар из-за штрафной площади, который стал голевым. Успешное действие колумбийца вывело «львов» вперед в матче.
Данный гол стал для Джона Дурана уже 3 в розыгрыше ЛЧ и 10 во всех турнирах.
Ранее сообщалось, что «Астон Вилла» в непростом матче минимально одолела «Саутгемптон».
❗️ ВИДЕО. Фантастика. Дуран забил невероятный гол из-за штрафной
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