Астон Вилла – Саутгемптон – 1:0. Шедевр Дурана. Видео гола и обзор

7 декабря в матче 15-го тура АПЛ встречались «Астон Вилла» и «Саутгемптон».

Подопечные Унаи Эмери полностью переиграли соперника. «Саутгемптон» за 90 минут ни разу не попал в створ ворот.

Зато «Астон Вилла» создала несколько моментов для разгромной победы, но реализовала лишь один.

На 24-й минуте Джон Дуран переиграл голкипера, выйдя с ним один на один.

АПЛ. 15-й тур. 7 декабря

«Астон Вилла» – «Саутгемптон» – 1:0

Гол: Дуран, 24

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