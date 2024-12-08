07.12.2024 17:00 – FT 1 : 0
Англия08 декабря 2024, 04:25 |
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Астон Вилла – Саутгемптон – 1:0. Шедевр Дурана. Видео гола и обзор
Команды встречались в 15-м туре АПЛ
08 декабря 2024, 04:25 |
55
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7 декабря в матче 15-го тура АПЛ встречались «Астон Вилла» и «Саутгемптон».
Подопечные Унаи Эмери полностью переиграли соперника. «Саутгемптон» за 90 минут ни разу не попал в створ ворот.
Зато «Астон Вилла» создала несколько моментов для разгромной победы, но реализовала лишь один.
На 24-й минуте Джон Дуран переиграл голкипера, выйдя с ним один на один.
АПЛ. 15-й тур. 7 декабря
«Астон Вилла» – «Саутгемптон» – 1:0
Гол: Дуран, 24
Видео гола и обзор
События матча
24’
ГОЛ ! Мяч забил Джон Дуран (Астон Вилла).
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