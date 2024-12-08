Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Астон Вилла – Саутгемптон – 1:0. Шедевр Дурана. Видео гола и обзор
Чемпионат Англии
Астон Вилла
07.12.2024 17:00 – FT 1 : 0
Саутгемптон
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
08 декабря 2024, 04:25 |
55
0

Астон Вилла – Саутгемптон – 1:0. Шедевр Дурана. Видео гола и обзор

Команды встречались в 15-м туре АПЛ

08 декабря 2024, 04:25 |
55
0
Астон Вилла – Саутгемптон – 1:0. Шедевр Дурана. Видео гола и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

7 декабря в матче 15-го тура АПЛ встречались «Астон Вилла» и «Саутгемптон».

Подопечные Унаи Эмери полностью переиграли соперника. «Саутгемптон» за 90 минут ни разу не попал в створ ворот.

Зато «Астон Вилла» создала несколько моментов для разгромной победы, но реализовала лишь один.

На 24-й минуте Джон Дуран переиграл голкипера, выйдя с ним один на один.

АПЛ. 15-й тур. 7 декабря

«Астон Вилла» – «Саутгемптон» – 1:0

Гол: Дуран, 24

Видео гола и обзор

События матча

24’
ГОЛ ! Мяч забил Джон Дуран (Астон Вилла).
По теме:
Боруссия М - Боруссия Д - 1:1. Без сильнейшего. Видео голов и обзор матча
ФОТО. Игрок Арсенала женился на испанской секс-бомбе
«Мы приближаемся к Ливерпулю». Тренер Ноттингема – о победе над МЮ
чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Астон Вилла Саутгемптон видео голов и обзор Джон Дуран
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЧЖИЛЕЙ – о реванше Усик – Фьюри: «Он его просто прикончит, нокаутирует»
Бокс | 08 декабря 2024, 00:01 0
ЧЖИЛЕЙ – о реванше Усик – Фьюри: «Он его просто прикончит, нокаутирует»
ЧЖИЛЕЙ – о реванше Усик – Фьюри: «Он его просто прикончит, нокаутирует»

Звездный супертяжеловес убежден в победе Александра

В АПЛ будет еще один украинец. Ливерпуль зимой купит звезду из УПЛ
Футбол | 08 декабря 2024, 02:11 2
В АПЛ будет еще один украинец. Ливерпуль зимой купит звезду из УПЛ
В АПЛ будет еще один украинец. Ливерпуль зимой купит звезду из УПЛ

«Красные» – главные фавориты на трансфер Судакова

«Настало время». Экс-форвард грандов УПЛ и сборной Украины завершил карьеру
Футбол | 07.12.2024, 12:12
«Настало время». Экс-форвард грандов УПЛ и сборной Украины завершил карьеру
«Настало время». Экс-форвард грандов УПЛ и сборной Украины завершил карьеру
На каком месте Мудрик? Николас Джексон назвал самых быстрых игроков Челси
Футбол | 07.12.2024, 11:41
На каком месте Мудрик? Николас Джексон назвал самых быстрых игроков Челси
На каком месте Мудрик? Николас Джексон назвал самых быстрых игроков Челси
Аморим даже присел. Манчестер Юнайтед дома проиграл Ноттингем Форест
Футбол | 07.12.2024, 21:25
Аморим даже присел. Манчестер Юнайтед дома проиграл Ноттингем Форест
Аморим даже присел. Манчестер Юнайтед дома проиграл Ноттингем Форест
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Майку Тайсону предложили безумные 700 млн долларов. Известно, за что
Майку Тайсону предложили безумные 700 млн долларов. Известно, за что
07.12.2024, 01:25 3
Бокс
ВИДЕО. Забарный снова стал героем видео на стадионе Борнмута. Звезда
ВИДЕО. Забарный снова стал героем видео на стадионе Борнмута. Звезда
07.12.2024, 08:08 2
Футбол
«Финальный отсчет». Фьюри показал, как выглядит за 15 дней до боя с Усиком
«Финальный отсчет». Фьюри показал, как выглядит за 15 дней до боя с Усиком
06.12.2024, 15:21 3
Бокс
«Пугает меня до смерти». Легенда Арсенала оценил игру Зинченко в матче с МЮ
«Пугает меня до смерти». Легенда Арсенала оценил игру Зинченко в матче с МЮ
06.12.2024, 09:12 2
Футбол
Европейский клуб сделал конкретное предложение по игроку сборной Украины
Европейский клуб сделал конкретное предложение по игроку сборной Украины
06.12.2024, 09:49 1
Футбол
«Слишком сильный». Экс-чемпион посоветовал Кличко не драться с Фьюри
«Слишком сильный». Экс-чемпион посоветовал Кличко не драться с Фьюри
06.12.2024, 18:31
Бокс
Легендарный игрок Реала четко пояснил, почему Мбаппе не забивает пенальти
Легендарный игрок Реала четко пояснил, почему Мбаппе не забивает пенальти
06.12.2024, 07:59 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем