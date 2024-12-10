Догнали легенд. Алиссон и Салах повторили лигочемпионские рекорды красных

Бразильский вратарь «Ливерпуля» Алиссон и египетский вингер «красных» Мохамед Салах в матче 6-го тура Лиги чемпионов против «Жироны» повторили рекорды экс-игроков английского клуба Пепе Рейны и Стивена Джеррарда.

32-летний бразилец сыграл 21-й сухой матч в Лиге чемпионов, повторив достижение испанца.

Египтянин забил 6-й гол с пенальти, столько же на счету английского полузащитника.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» в гостях одолел «Жирону».