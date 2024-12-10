Англия10 декабря 2024, 22:32 | Обновлено 10 декабря 2024, 22:53
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Догнали легенд. Алиссон и Салах повторили лигочемпионские рекорды красных
Алиссон и Мохамед Салах сравнялись в рекордных цифрах с Пепе Рейной и Джеррардом
10 декабря 2024, 22:32 | Обновлено 10 декабря 2024, 22:53
318
0
Бразильский вратарь «Ливерпуля» Алиссон и египетский вингер «красных» Мохамед Салах в матче 6-го тура Лиги чемпионов против «Жироны» повторили рекорды экс-игроков английского клуба Пепе Рейны и Стивена Джеррарда.
32-летний бразилец сыграл 21-й сухой матч в Лиге чемпионов, повторив достижение испанца.
Египтянин забил 6-й гол с пенальти, столько же на счету английского полузащитника.
Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» в гостях одолел «Жирону».
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