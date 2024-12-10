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Лига чемпионов
10 декабря 2024, 20:51 | Обновлено 10 декабря 2024, 22:01
3427
9

Пушич выбрал стартовый состав Шахтера на матч Лиги чемпионов с Баварией

Матч состоится 10 декабря в 22:00 по Киеву

10 декабря 2024, 20:51 | Обновлено 10 декабря 2024, 22:01
3427
9
Пушич выбрал стартовый состав Шахтера на матч Лиги чемпионов с Баварией

Во вторник, 10 декабря, состоится матч 6-го тура основного этапа Лиги чемпионов 2024/25 между донецким «Шахтером» и «Баварией».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Матч пройдет на стадионе «Фельтинс-Арена», который находится в Гельзенкирхене.

«Шахтер» имеет в активе четыре очка после пяти туров Лиги чемпионов. У «Баварии» девять баллов.

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Тренер «Шахтера» Марино Пушич выбрал стартовый состав «горняков» на этот матч.

«Шахтер»: Ризнык, Конопля, Бондарь, Грам, Матвиенко, Марлон, Бондаренко, Судаков, Зубков, Кевин, Сикан.

Запасные: Фесюн, Азаров, Винисиус, Фарина, Степаненко, Крыськив, Швед, Назарина, Педриньо, Невертон, Траоре, Эгиналду.

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Шахтер Донецк Бавария Лига чемпионов Шахтер - Бавария стартовые составы
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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Комментарии 9
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Александр Шевченко
За братьев немцев тут. Уже предвкушаю, как Сане Мусиале, Мюллер, Горецка будут дЫрочку кротовскую проверять
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+1
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Kamatozzza
СІКААААН ))))))))))))))
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+1
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Donchanin
Перец в воротах это плохо. Лучше бы Нойер. Перец жуть хорош
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-1
Pavel_i_CO
Дружні українцям німці, повинні поставити на коліна ждунів-східняків
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-1
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8number
Грам? Цікаво 🤔 
І Мюллер в старті…знають німці кляті, знають …😠
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-1
AK.228
Ну Марина и дает…. Это ж надо так не верить в Азарова
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-2
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