Пушич выбрал стартовый состав Шахтера на матч Лиги чемпионов с Баварией
Матч состоится 10 декабря в 22:00 по Киеву
Во вторник, 10 декабря, состоится матч 6-го тура основного этапа Лиги чемпионов 2024/25 между донецким «Шахтером» и «Баварией».
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Матч пройдет на стадионе «Фельтинс-Арена», который находится в Гельзенкирхене.
«Шахтер» имеет в активе четыре очка после пяти туров Лиги чемпионов. У «Баварии» девять баллов.
Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.
Тренер «Шахтера» Марино Пушич выбрал стартовый состав «горняков» на этот матч.
«Шахтер»: Ризнык, Конопля, Бондарь, Грам, Матвиенко, Марлон, Бондаренко, Судаков, Зубков, Кевин, Сикан.
Запасные: Фесюн, Азаров, Винисиус, Фарина, Степаненко, Крыськив, Швед, Назарина, Педриньо, Невертон, Траоре, Эгиналду.
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