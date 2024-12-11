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  4. «Если бы не он...». Шуховцев назвал спасителя карьеры Цыганкова
Испания
11 декабря 2024, 01:05 |
65
0

«Если бы не он...». Шуховцев назвал спасителя карьеры Цыганкова

Игорь Шуховцев считает, что отец Виктора Цыганкова причастен к успеху игрока

11 декабря 2024, 01:05 |
65
0
«Если бы не он...». Шуховцев назвал спасителя карьеры Цыганкова
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

Экс-вратарь множества украинских клубов Игорь Шуховцев считает, что отец Виктора Цыганкова помог вингеру «Жироны» выйти на европейский уровень:

«Мы с ним (прим. – отцом Цыганкова) еще в 1992 и 1994 играли вместе в винницкой «Ниве». Хороший человек. С нами в команде были также Косовский, Нагорняк, Надуда. Затем он 14 лет выступал в Израиле.

Он очень помогал сыну, Виктору Цыганкову. Я знаю, что у Вити много травм было. То, что отец был рядом в академии, играло большую роль. При его травматичности, если бы не помощь и поддержка отца, он, возможно, и не стал бы игроком европейского уровня»

Ранее сообщалось, что Виктор Цыганков не сыграет в этом году.

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Игорь Шуховцев Виктор Цыганков Жирона Нива Винница Виталий Косовский Сергей Нагорняк чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Данііл Киріяка Источник: Украинский футбол
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