«Если бы не он...». Шуховцев назвал спасителя карьеры Цыганкова

Экс-вратарь множества украинских клубов Игорь Шуховцев считает, что отец Виктора Цыганкова помог вингеру «Жироны» выйти на европейский уровень:

«Мы с ним (прим. – отцом Цыганкова) еще в 1992 и 1994 играли вместе в винницкой «Ниве». Хороший человек. С нами в команде были также Косовский, Нагорняк, Надуда. Затем он 14 лет выступал в Израиле.

Он очень помогал сыну, Виктору Цыганкову. Я знаю, что у Вити много травм было. То, что отец был рядом в академии, играло большую роль. При его травматичности, если бы не помощь и поддержка отца, он, возможно, и не стал бы игроком европейского уровня»

Ранее сообщалось, что Виктор Цыганков не сыграет в этом году.